वैभव से भिड़ने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर पर गिरी गाज! PCB ने बीच सीरीज में टीम से निकाला, इस प्लेयर को दिया मौका

Pakistan ODI Squad: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने वनडे ट्राई सीरीज के बीच बड़ा फैसला लिया है. सिलेक्टर्स ने सलामी बल्लेबाज सैम अयूब को पाकिस्तान की वनडे टीम से रिलीज कर दिया है. सैम अयूब इस समय बेहद खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. ऐसे में अब वो घरेलू क्रिकेट में खेलेंगे और अपना खोया हुआ फॉर्म हासिल करेंगे.

PCB ने सैम अयूब के रिप्लेसमेंट का भी एलान कर दिया है. उनकी जगह पाकिस्तान के टी20 कप्तान साहिबजादा फरहान को स्क्वाड में शामिल किया गया है. PCB के अनुसार, सैम अयूब ने हेड कोच माइक हेसन से बातचीत के बाद खुद घरेलू क्रिकेट में खेलने की इच्छा जताई है. ऐसे में टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया.

सैम अयूब का बेबी सेलिब्रेशन हुआ था वायरल

पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज सैम अयूब हाल ही में खूब चर्चा में आए थे, जब उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को आउट कर अजीबोगरीब सेलिब्रेशन किया था. दरअसल, एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला गया. इस मैच में सैम अयूब ने भारत के 15 साल के युवा सनसनी बल्लेबाज को आउट करके बेबी सेलिब्रेशन किया था. उनके इस सेलिब्रेशन को लेकर सोशल मीडिया पर खूब बवाल हुआ था. हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सैम अयूब के टीम से हटने की वजह उनकी बल्लेबाजी की फॉर्म और आत्मविश्वास पर काम करने की इच्छा बताई है. बोर्ड ने इस फैसले को किसी विवाद से नहीं जोड़ा है.

सैम अयूब का बल्ला खामोश

24 साल के सलामी बल्लेबाज सैम अयूब काफी खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. वनडे ट्राई सीरीज में भी उनके बल्ले से रन नहीं आए. ट्राई सीरीज के पहले मैच में श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए सैम अयूब ने सिर्फ 7 रन बनाए. इसके बाद दूसरे मैच में इंग्लैंड के खिलाफ भी उनके बल्ले से सिर्फ 8 ही रन आए. फिर तीसरे मैच में भी सैम अयूब सिर्फ 6 रन बना पाए. सैम अयूब पिछले 3 मैचों में एक भी बार दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाए. इसके अलावा गेंद से भी वो विकेट नहीं निकाल पाए. इसी वजह से उन्हें स्क्वाड से बाहर कर दिया गया है.

पाकिस्तान का अगला मैच कब?

पाकिस्तान ने वनडे ट्राई सीरीज में अभी तक 3 मैच खेले हैं, जिसमें सभी मैचों में जीत हासिल की है. पाकिस्तान को ट्राई सीरीज के फाइनल में एंट्री मिल गई है. वहीं, श्रीलंका के पास 2 मैच के बाद 2 प्वाइंट और इंग्लैंड के पास 3 मैचों के बाद शून्य अंक हैं. अब पाकिस्तान अपना अगला मुकाबला 27 अक्टूबर को श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा. फिर 29 अक्टूबर को श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच टक्कर होगी. इस सीरीज का फाइनल मुकाबला 31 अक्टूबर को खेला जाएगा, जो लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में होगा.

पाकिस्तान का अपडेटेड स्क्वाड

शाहीन शाह अफरीदी (कप्तान), अबरार अहमद, सलमान अली आगा, अराफात मिन्हास, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमां, मुहम्मद गाजी गोरी (विकेटकीपर), हारिस रऊफ, हसन नवाज, नसीम शाह, रजाउल्लाह, साद बेग (विकेटकीपर), साहिबजादा फरहान, शादाब खान और माज सदाकत.