Sai Sudharsan Injury: साई सुदर्शन को पसली में फ्रैक्चर, रिकवर होने में लग जाएगा इतना समय; विजय हजारे और IPL खेलने पर सस्पेंस

Sai Sudharsan News: चोट के बाद उन्होंने 29 दिसंबर को बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिपोर्ट किया, जहां कराए गए स्कैन में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 2, 2026 7:43:35 PM IST

Sai Sudharsan Injury: भारत के युवा तूफानी बल्लेबाज साई सुदर्शन हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान लगी चोट के कारण एक महीने से अधिक समय तक क्रिकेट से दूर रह सकते हैं.बीसीसीआई के एक सूत्र के अनुसार, मध्य प्रदेश के खिलाफ अहमदाबाद में खेले गए मुकाबले में रन पूरा करने के लिए डाइव लगाते समय उनकी दाईं ओर की सातवीं पसली (एंटीरियर कॉर्टेक्स) में हल्का फ्रैक्चर हो गया. यह चोट गंभीर नहीं मानी जा रही, लेकिन पूरी तरह ठीक होने में समय लगेगा.

स्कैन में फ्रैक्चर की पुष्टि 

24 वर्षीय सुदर्शन फिलहाल भारतीय सफेद गेंद टीम का हिस्सा नहीं हैं. चोट के बाद उन्होंने 29 दिसंबर को बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिपोर्ट किया, जहां कराए गए स्कैन में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई. दिलचस्प बात यह है कि इसी स्थान पर उन्हें टूर्नामेंट के शुरुआती चरण में नेट सेशन के दौरान भी चोट लगी थी, जो बाद में मैच के दौरान और बढ़ गई.

सही होने में लग जाएगा इतना समय

खबरों के मुताबिक, सुदर्शन इस समय लोअर बॉडी स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग पर काम कर रहे हैं. घायल पसली को सुरक्षित रखने के लिए विशेष प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है. मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, अगले 7 से 10 दिनों में अपर बॉडी ट्रेनिंग शुरू कराई जा सकती है. आमतौर पर इस तरह की पसली की चोट को पूरी तरह ठीक होने में 6 से 8 हफ्तों का समय लगता है.

विजय हजारे ट्रॉफी में खेलना मुश्किल!

इस चोट के चलते सुदर्शन का तमिलनाडु के लिए विजय हजारे ट्रॉफी के बचे हुए मुकाबलों में खेलना मुश्किल माना जा रहा है.हालांकि राहत की बात यह है कि उनके आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस के लिए उपलब्ध रहने की संभावना बनी हुई है, बशर्ते रिकवरी तय समय पर पूरी हो जाए.

सुदर्शन का टेस्ट क्रिकेट प्रदर्शन 

हाल के समय में सुदर्शन का टेस्ट क्रिकेट प्रदर्शन निराशाजनक रहा है. उन्होंने 11 पारियों में से 9 में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया, जिससे टीम में उनकी स्थिति पर सवाल उठे हैं.ऐसे में यह चोट उनके करियर के लिए एक और चुनौती बनकर सामने आई है, लेकिन फिट होकर वापसी करना उनके लिए बेहद अहम होगा.

