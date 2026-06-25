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IND A vs SL A: श्रीलंका में गरजा साईं सुदर्शन का बल्ला, 130 गेंद पर ठोका शतक, पडिक्कल-गायकवाड़ रहे फ्लॉप

IND A vs SL A: भारत के सलामी बल्लेबाज साईं सुदर्शन ने श्रीलंका ए के खिलाफ शानदार शतक लगा दिया है. उन्होंने 130 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया. सुदर्शन के अलावा अन्य स्टार बल्लेबाज फ्लॉप रहे.

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: June 25, 2026 3:46:58 PM IST

साईं सुदर्शन ने श्रीलंका ए के खिलाफ लगाया शतक.
साईं सुदर्शन ने श्रीलंका ए के खिलाफ लगाया शतक.


IND A vs SL A: जहां एक ओर भारतीय क्रिकेट फैंस भारत बनाम आयरलैंड के पहले टी20 मैच का इंतजार कर रहे हैं. वहीं, दूसरी ओर भारत के सलामी युवा बल्लेबाज साईं सुदर्शन ने अपने बल्ले से तहलका मचा दिया है. दरअसल, इंडिया ए की टीम इन दिनों श्रीलंका दौरे पर गई है. इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच दो अनऑफिशियल टेस्ट मैचों की सीरीज का खेली जा रही है. इस सीरीज का पहला मैच 25 जून से गाले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हुआ.

मैच के पहले ही दिन भारत के युवा स्टार बल्लेबाज साईं सुदर्शन (Sai Sudharsan) ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक लगा दिया. सुदर्शन ने पहले 69 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया. इसके बाद उन्होंने 130 गेंदों पर शतक का जश्न मनाया. इस दौरान उनके बल्ले से 14 चौके आए.

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सुदर्शन के शतक के इंडिया की पारी मजबूत

इस मुकाबले में इंडिया-ए की कप्तानी विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल कर रहे हैं. गाले के मैदान पर खेले जा रहे मैच में इंडिया ए ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. भारतीय टीम ने शानदार शुरुआत की. सलामी बल्लेबाज साईं सुदर्शन ने अपनी काबिलियत का नमूना पेश किया और शानदार शतक लगाया. साईं सुदर्शन के शतक के दम पर इंडिया ए ने 200 से ज्यादा रन बना लिए हैं. भारत की ओर से साईं सुदर्शन और आयुष पांडे पारी की शुरुआत करने आए थे. पहले विकेट के लिए सलामी बल्लेबाजों के बीच 82 रनों की साझेदारी हुई. फिलहाल साईं सुदर्शन अभी 122 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं.

पडिक्कल-गायकवाड़ हुए फ्लॉप

साई सुदर्शन ने इस मुकाबले में अपनी काबिलियत दिखाई, लेकिन कुछ अन्य स्टार बल्लेबाज फ्लॉप रहे. इंडिया के स्टार बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल और ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) इस मैच में कुछ कमाल नहीं कर पाए. देवदत्त पडिक्कल 7 गेंद 12 रन बनाकर आउट हो गए. वहीं, ऋतुराज गायकवाड़ ने 53 गेंदों पर 22 रनों की पारी खेली. उनके अलावा सलामी बल्लेबाज आयुष पांडे ने 64 गेंदों पर 25 रन बनाए.

साईं सुदर्शन भारतीय टेस्ट टीम के अहम खिलाड़ी

बता दें कि साईं सुदर्शन भारतीय टेस्ट टीम के सबसे अहम खिलाड़ियों में से एक हैं. टीम इंडिया की मैनेजमेंट उन्हें नंबर-3 पर आजमा रही है. हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच में साईं सुदर्शन ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली थी. टेस्ट क्रिकेट में साईं सुदर्शन ने 12 पारियों में 3 अर्धशतक की मदद से 383 रन बनाए हैं.

Tags: Devdutt PadikkalRuturaj GaikwadSai Sudharsan
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