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टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, साई सुदर्शन भी टेस्ट सीरीज से हुए बाहर, कौन लेगा उनकी जगह?

Sai Sudharsan Ruled Out: भारतीय स्टार बल्लेबाज साई सुदर्शन श्रीलंका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं. वह अपने पैर की चोट से पूरी तरह नहीं उबर पाए हैं.

By: Ankush Upadhayay | Published: August 8, 2026 3:02:47 PM IST

साई सुदर्शन श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से हुए बाहर.
साई सुदर्शन श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से हुए बाहर.


Sai Sudharsan Ruled Out: श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज साई सुदर्शन (Sai Sudharsan) पैर की चोट के कारण इस सीरीज से बाहर हो गए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, साई सुदर्शन को दाएं पैर में स्ट्रेस की शिकायत है. वह बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपनी चोट से तेजी से रिकवर कर रहे थे. उन्होंने बल्लेबाजी भी शुरू कर दी थी और फील्डिंग भी कर रहे थे, लेकिन अभी भी उनके पैर में थोड़ी समस्या है. इसके चलते उन्हें पूरी तरह फिट नहीं घोषित किया. ऐसे में वह श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज भी नहीं खेल पाएंगे, जो 15 अगस्त से शुरू होने वाली है.

साई सुदर्शन के पैर में दर्द

रिपोर्ट के अनुसार, साई सुदर्शन के पैर के अंगूठे का दर्द अभी भी ठीक नहीं हुआ है. उन्होंने 75 मिनट तक नेट्स पर प्रैक्टिस की और फिर 24 किमी प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ भी लगाई. इस दौरान पता चला कि उन्हें जिस पैर में चोट लगी है, उसके अंगूठे में दर्द महसूस हो रहा है. इसके चलते मेडिकल टीम ने उन्हें पूरी तरह से फिट घोषित नहीं किया. साई सुदर्शन के चोटिल होने से भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ गई हैं. सुदर्शन से पहले वाशिंग्टन सुंदर और जसप्रीत बुमराह भी चोट के कारण इस सीरीज से बाहर हो गए थे. अब सुदर्शन भी श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं. हालांकि अभी तक बोर्ड ने इसका आधिकारिक एलान नहीं किया है.

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ये भी पढ़ें: IND vs SL: क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी, बिना पैसे के देख सकेंगे टेस्ट सीरीज, स्टेडियम में फ्री एंट्री

कौन लेगा साई सुदर्शन की जगह?

साई सुदर्शन को श्रीलंका के खिलाफ होने वाली 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया था. बोर्ड ने साफ किया था कि साई सुदर्शन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद ही इस सीरीज का हिस्सा बनेंगे. इसकी वजह से वह भारतीय टीम के साथ श्रीलंका भी नहीं गए. बताया जा रहा था कि वे 8 अगस्त तक श्रीलंका जा सकते हैं, लेकिन अब वो सीरीज से ही बाहर हो गए हैं. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि बीसीसीआई साई सुदर्शन की जगह किस खिलाड़ी को टम में शामिल करता है.

कब से शुरू होगी टेस्ट सीरीज?

भारत और श्रीलंका (IND vs SL) के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 15 अगस्त से शुरू होने वाली है. पहला टेस्ट मैच गॉल के मैदान पर 15 से 19 अगस्त तक खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा टेस्ट मैच 23 से 27 अगस्त तक कोलंबो में खेला जाएगा.

Tags: IND vs SLSai Sudharsan
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