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Sai Sudharsan Injury: टीम इंडिया के लिए बुरी खबर! रणजी ट्रॉफी मैच में साई सुदर्शन चोटिल, न्यूजीलैंड दौरे पर खेलेंगे या नहीं?

Sai Sudharsan Injury: रणजी ट्रॉफी 2026-27 के पहले मैच के दौरान ही टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज साई सुदर्शन चोटिल हो गए हैं. साई सुदर्शन को तमिलनाडु बनाम राजस्थान के मैच में चोट लगी. जानें सुदर्शन की चोट कितनी गंभीर है?

By: Ankush Upadhayay | Published: October 12, 2026 12:42:29 PM IST

रणजी ट्रॉफी मैच के दोरान साई सुदर्शन चोटिल.
रणजी ट्रॉफी मैच के दोरान साई सुदर्शन चोटिल.


Sai Sudharsan Injury: भारतीय टीम को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है. भारत के स्टार बल्लेबाज साई सुदर्शन एक बार फिर चोटिल हो गए हैं. सोमवार को रणजी ट्रॉफी मैच के दौरान साई सुदर्शन को चोट लगी. वह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में तमिलनाडु के लिए राजस्थान के खिलाफ खेल रहे थे. मैच के दूसरे दिन की शुरुआत में ही फील्डिंग के दौरान साई सुदर्शन चोटिल हुए. साई सुदर्शन कवर में फील्डिंग कर रहे थे.

इसी दौरान राजस्थान के करण लांबा के एक ड्राइव शॉट खेला, जिसे साई सुदर्शन ने रोकने की कोशिश की. इसकी वजह से नीचे जमीन पर गिर गए. इस तरह गिरने से साई सुदर्शन को चोट आई और जमीन पर ही लेट गए. इसके बाद तुरंत फिजियो की टीम मैदान पर पहुंची. थोड़ी देर बाद साई सुदर्शन लंगड़ाते हुए मैदान से बाहर गए. सपोर्ट स्टाफ की मदद से साई सुदर्शन को बाहर ले जाना पड़ा.

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कितनी गंभीर है साई सुदर्शन की चोट?

रिपोर्ट्स की मानें, तो बताया जा रहा है कि साई सुदर्शन के घुटने पर गेंद लगने से चोट आई थी. हालांकि यह गंभीर चोट नहीं है. डगआउट में वह उस पर बर्फ की सिकाई कर रहे थे. अगर चोट में कोई उभार नहीं आया, तो उनके दोबारा मैदान पर उतरने की उम्मीद है. अब यह देखना होगा कि क्या साई सुदर्शन दोबारा मैदान पर उतरेंगे या नहीं? वह तमिलनाडु के लिए बल्लेबाजी करेंगे या नहीं?

साई सुदर्शन क्यों खेलने पहुंचे रणजी?

अगले महीने भारतीय टीम को न्यूजीलैंड में कीवी टीम के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है. यह सीरीज भारत के लिए ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की लिहाज से काफी अहम है. ऐसे में BCCI ने भारत के स्टार खिलाड़ियों को भी रेड-बॉल मैच यानी रणजी ट्रॉफी खेलने का फरमान जारी किया है. यही वजह से भारत के कई खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी में अपने-अपने राज्य के लिए खेल रहे हैं. साई सुदर्शन भी तमिलनाडु के लिए रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं. उन्हें रविवार को आखिरी समय पर प्लेइंग-11 में शामिल किया गया, क्योंकि वो शनिवार रात करीब 10 बजे पुडुचेरी से आए थे. वहां पर ऑस्ट्रेलिया ए और इंडिया ए के बीच सीरीज खेली जा रही थी.

साई सुदर्शन का खराब फॉर्म

24 साल के बाएं हाथ के बल्लेबाज साई सुदर्शन अभी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं. इंडिया ए के लिए खेली गई अनऑफिशियल वनडे  सीरीज में उनका बल्ला खामोश रहा. उन्होंने शुरुआती 2 वनडे में 1 और 13 रन बनाए. इस दौरे से पहले ही वह पैर की उंगली की चोट से उबरकर आए थे. अब वह फिर से चोटिल हो गए हैं. हालांकि अच्छी बात यह है कि उनकी चोट गंभीर नहीं है. इसका मतलब है कि वह न्यूजीलैंड दौरे पर जा सकते हैं.

Tags: ranji trophySai Sudharsan
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