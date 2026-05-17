Home > क्रिकेट > साई सुदर्शन बने दुनिया के ‘नंबर-1’ बल्लेबाज! जिसे आज तक क्रिस गेल भी नहीं छू पाए; बना डाला वो वर्ल्ड रिकॉर्ड

साई सुदर्शन बने दुनिया के ‘नंबर-1’ बल्लेबाज! जिसे आज तक क्रिस गेल भी नहीं छू पाए; बना डाला वो वर्ल्ड रिकॉर्ड

KKR vs GT: गुजरात की हार के बीच साई सुदर्शन ने बल्ले से वो गदर मचाया कि क्रिस गेल भी पीछे छूट गए. रच दिया ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसे देख दिग्गज भी हैरान हैं.

By: Shivani Singh | Published: May 17, 2026 9:43:57 AM IST

साई सुदर्शन बने दुनिया के ‘नंबर-1’ बल्लेबाज! जिसे आज तक क्रिस गेल भी नहीं छू पाए; बना डाला वो वर्ल्ड रिकॉर्ड


Sai Sudarshan World Record: IPL 2026 का 60वां मैच शनिवार 16 मई को कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटन्स (KKR बनाम GT) के बीच खेला गया. इस मुकाबले में गुजरात की टीम को 29 रनों से हार का सामना करना पड़ा. हालाँकि GT टीम इस मैच में KKR के खिलाफ जीत हासिल करने में नाकाम रही, लेकिन सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन ने एक बार फिर अपने बल्ले का कमाल दिखाया. अपनी टीम के लिए पारी की शुरुआत करते हुए, उन्होंने 53 रनों की नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली. इस पारी के दौरान, उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल की. वह T20 फॉर्मेट में 3,000 रन बनाने वाले दुनिया के सबसे तेज़ खिलाड़ी बन गए. सुदर्शन से पहले, यह विश्व रिकॉर्ड पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज शॉन मार्श के नाम था, जिन्होंने T20 फॉर्मेट में 85 पारियों में 3,000 रनों का आंकड़ा छुआ था. हालाँकि, सिर्फ 78 पारियों में 3,000 रन बनाकर, सुदर्शन ने अब इस खास रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया है.

ये दिग्गज टॉप 5 में छाए हुए हैं

जहाँ साई सुदर्शन अब टॉप-5 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुँच गए हैं, वहीं शॉन मार्श एक स्थान नीचे खिसककर दूसरे स्थान पर आ गए हैं. तीसरे स्थान पर डार्सी शॉर्ट का कब्ज़ा है. शॉर्ट ने T20 फॉर्मेट में 86 पारियों में 3,000 रनों का मील का पत्थर छुआ था. डेवोन कॉनवे और क्रिस गेल क्रमशः चौथे और पाँचवें स्थान पर हैं. कॉनवे ने T20 फॉर्मेट में 86 पारियों में 3,000 रनों का आंकड़ा छुआ, जबकि गेल ने यह उपलब्धि 87 पारियों में हासिल की.

You Might Be Interested In

T20 फ़ॉर्मेट में सबसे कम पारियों में 3,000 रन पूरे करने वाले टॉप 5 बल्लेबाज़

  • साई सुदर्शन (भारत)- 78 पारियां
  • शॉन मार्श (ऑस्ट्रेलिया)- 85 पारियां
  • डी’आर्सी शॉर्ट (ऑस्ट्रेलिया)- 86 पारियां
  • डेवोन कॉनवे (न्यूज़ीलैंड)- 86 पारियां
  • क्रिस गेल (वेस्ट इंडीज़)- 87 पारियां 

KKR के ख़िलाफ़ सुदर्शन का बल्ला चला

पिछले मैच में सुदर्शन के प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने अपनी टीम के लिए पारी की शुरुआत की और कुल 28 गेंदों का सामना किया. इस दौरान उन्होंने 189.28 के स्ट्राइक रेट से नाबाद 53 रन बनाए. इस पूरी पारी में क्रिकेट प्रशंसकों ने उनके बल्ले से छह चौके और तीन छक्के निकलते देखे.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रोज 5 भीगे बादाम खाने से शरीर में दिखने लगते...

May 16, 2026

गेहूं नहीं, इन आटों की रोटियां सेहत के लिए हैं...

May 16, 2026

IPL के 6 सबसे महंगे स्पेल, जब बल्लेबाजों ने नहीं...

May 16, 2026

हार्मोन्स रहेंगे हमेशा काबू में!

May 16, 2026

सिर्फ 5 मिनट में एंग्जाइटी गायब!

May 16, 2026

सेहत को नुकसान पहुंचा रहीं गेहूं के आटे की रोटियां

May 15, 2026
साई सुदर्शन बने दुनिया के ‘नंबर-1’ बल्लेबाज! जिसे आज तक क्रिस गेल भी नहीं छू पाए; बना डाला वो वर्ल्ड रिकॉर्ड

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

साई सुदर्शन बने दुनिया के ‘नंबर-1’ बल्लेबाज! जिसे आज तक क्रिस गेल भी नहीं छू पाए; बना डाला वो वर्ल्ड रिकॉर्ड
साई सुदर्शन बने दुनिया के ‘नंबर-1’ बल्लेबाज! जिसे आज तक क्रिस गेल भी नहीं छू पाए; बना डाला वो वर्ल्ड रिकॉर्ड
साई सुदर्शन बने दुनिया के ‘नंबर-1’ बल्लेबाज! जिसे आज तक क्रिस गेल भी नहीं छू पाए; बना डाला वो वर्ल्ड रिकॉर्ड
साई सुदर्शन बने दुनिया के ‘नंबर-1’ बल्लेबाज! जिसे आज तक क्रिस गेल भी नहीं छू पाए; बना डाला वो वर्ल्ड रिकॉर्ड