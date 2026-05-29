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साईं सुदर्शन की फूटी किस्मत! लगातार दूसरी बार अनोखे अंदाज में गंवाया विकेट, शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज

Sai Sudharsan Hit Wicket: IPL प्लेऑफ में एक बार फिर अनोखा वाकया देखने को मिला है. राजस्थान रॉयल्स बनाम गुजरात टाइटंस क्वालीफायर-2 में साईं सुदर्शन अजीबोगरीब तरीके से हिट विकेट आउट हो गए. इससे पहले वह क्वालीफायर-1 में भी ऐसे ही आउट हुए थे.

By: Ankush Upadhayay | Published: May 29, 2026 11:29:45 PM IST

साईं सुदर्शन लगातार दूसरी बार हिट विकेट आउट हुए.
साईं सुदर्शन लगातार दूसरी बार हिट विकेट आउट हुए.


Sai Sudharsan Hit Wicket: गुजरात टाइटंस के बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज साईं सुदर्शन ने आईपीएल में एक शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. साईं सुदर्शन (Sai Sudharsan) आईपीएल इतिहास के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं, जो 1, 2 नहीं, बल्कि 3 बार हिट विकेट से आउट हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वह आईपीएल में लगातार दूसरी बार अनोखे तरीके से आउट हुए हैं. क्वालीफायर-2 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ साईं सुदर्शन एक बार फिर अजीबोगरीब तरीके से आउट हुए.

गुजरात टाइटंस की पारी के दौरान 13वें ओवर में साईं सुदर्शन ने बृजेश शर्मा की गेंद पर चौके के लिए जोरदार शॉट लगाया. गेंद बाउंड्री के पार पहुंच गई, लेकिन फिर भी साईं सुदर्शन आउट हो गए. दरअसल, सुदर्शन ने इतनी जोर से शॉट लगाया कि उनका बल्ला हाथ के छूटकर सीधे स्टंप्स पर जाकर लगा. इसके चलते अंपायर ने साईं सुदर्शन को तुरंत आउट करार दिया.

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लगातार 2 बार हुए हिट विकेट

साईं सुदर्शन आईपीएल 2026 में लगातार 2 बार हिट विकेट हो चुके हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ क्वालीफायर-1 मैच में भी साईं सुदर्शन इसी तरह से आउट हुए थे. उस मुकाबले में साईं सुदर्शन ने तीसरे ओवर में जैकब डफी की गेंद पर कट शॉट खेला, जो चौके के लिए चली गई, लेकिन उनका बल्ला हाथ से छूटकर पीछे गिर गया. जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तो पता चला कि बैट पिच पर बाउंस होकर स्टंप्स पर जाकर लग गया. अंपायर ने तुरंत साईं सुदर्शन को हिट विकेट आउट दे दिया. इसी के साथ साईं सुदर्शन आईपीएल इतिहास में तीन बार हिट विकेट आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. वह पहली बार साल 2022 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ हिट विकेट हुए थे.

साईं सुदर्शन ने क्वालीफायर में जड़ी फिफ्टी

IPL 2026 के क्वालीफायर-2 में साईं सुदर्शन भले ही अजीबोगरीब तरीके से आउट हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया. साईं सुदर्शन ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ नॉकआउट मुकाबले में 32 गेंदों पर 58 रनों की पारी खेली. उनके अलावा कप्तान शुभमन गिल ने 53 गेंद पर 104 रनों की बेहतरीन पारी खेली. इसके दम पर गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में एंट्री कर ली. अब गुजरात टाइटंस 31 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ फाइनल का मुकाबला खेलेगी. यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा.

Tags: IPL 2026Sai Sudharsan
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