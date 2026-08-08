साई सुदर्शन की जगह किसकी होगी एंट्री? सरफराज से गायकवाड़ तक, ये 3 नाम रेस में सबसे आगे

Sai Sudharsan Replacement: श्रीलंका के खिलाफ होने वाली 2 मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ गई हैं. स्टार बल्लेबाज साई सुदर्शन इस सीरीज से बाहर हो गए हैं. वह अपने पैर की चोट से उबर नहीं पाए हैं, जिसके चलते उन्हें पूरी तरह से फिट घोषित नहीं किया गया. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, साई सुदर्शन (Sai Sudharsan) के पैर के अंगूठे का दर्द अभी भी ठीक नहीं हुआ है. इसकी वजह से वह श्रीलंका दौरे पर नहीं जा पाएंगे.

हालांकि अभी तक बीसीसीआई ने इसका आधिकारिक एलान नहीं किया है, लेकिन अगर वो सच में बाहर होते हैं, तो टीम इंडिया की मुश्किल बढ़ जाएगा. हालांकि टीम मैनेजमेंट के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि साई सुदर्शन की जगह कौन लेगा. इस रेस में 3 खिलाड़ी सबसे आगे चल रहे हैं…

सरफराज खान

दाएं हाथ के स्टार बल्लेबाज सरफराज खान साई सुदर्शन के रिप्लेसमेंट की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं. वह मिडिल ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, सरफराज खान पिछले एक हफ्ते से बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हैं. माना जा रहा है कि साई सुदर्शन की जगह सरफराज खान को मौका दिया जा सकता है. वह पहले भी भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं. उन्होंने साल 2024 में भारत के लिए टेस्ट डेब्यू किया था. 11 पारियों में उनके बल्ले से 1 शतक और 3 अर्धशतक समेत 371 रन आए हैं. हालांकि उन्हें नवंबर 2024 से ही टेस्ट टीम में वापस मौका नहीं मिल पाया है.

शेख रशीद

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, शेख रशीद भी साई सुदर्शन की जगह टीम में शामिल किए जाने के दावेदार बनकर सामने आए हैं. बोर्ड ने शेख रशीद को रविवार को बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिपोर्ट करने के लिए कहा है. शेख रशीद ने पिछले महीने श्रीलंका में खेले गए दो मैचों के लिए इंडिया ए के साथ दौरे पर गए थे. वहां पर उन्होंने 3 पारियों में 45, 63 और 20 रन बनाए थे. 21 साल का यह युवा बल्लेबाज 29 फर्स्ट क्लास मैचों में 1,959 रन बना चुका है.

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ऋतुराज गायकवाड़

इस लिस्ट में ऋतुराज गायकवाड़ का भी नाम शामिल है, जो अपनी बेहतरीन तकनीक के लिए जाने जाते हैं. गायकवाड़ ने भारत के लिए वनडे और टी20 इंटरनेशनल में खेला है, लेकिन अभी तक टेस्ट डेब्यू नहीं कर पाए हैं. उन्होंने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है. इसके अलावा श्रीलंका दौरे पर इंडिया ए के लिए भी अच्छा प्रदर्शन किया था. ऐसे में गायकवाड़ टीम इंडिया में साई सुदर्शन की जगह लेने के बड़े दावेदार माने जा रहे हैं. उन्होंने 47 फर्स्ट क्लास मैचों में 44.51 की औसत से 3,294 रन बनाए हैं. इसमें 9 शतक और 17 अर्धशतक शामिल हैं.

अब यह देखना दिलचस्प होगा किस खिलाड़ी को टीम इंडिया में साई सुदर्शन की जगह शामिल किया जाता है.