Team India: इंग्लैंड से लौटते ही शुरू हो गईं इस खिलाड़ी की मुसीबतें, नहीं हो रहा कहीं भी सिलैक्शन, जानिए क्या है वजह?

Sai Sudharshan: साई सुदर्शन ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में तीन मैचों में 23.33 की औसत से 140 रन बनाए। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 61 रन रहा। हालाँकि, अब भारत लौटने के बाद इस युवा बल्लेबाज़ के साथ कुछ ऐसा हुआ, जिस पर किसी को यकीन नहीं हुआ।

Published By: Deepak Vikal
Published: August 9, 2025 17:35:00 IST

Sai Sudharshan: भारतीय टीम ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज़ खेली, जो 2-2 से ड्रॉ रही। इस सीरीज़ में टीम इंडिया के कई खिलाड़ी ऐसे रहे, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन कर अपनी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। इस सीरीज़ में अनुभवी खिलाड़ियों के साथ-साथ युवा खिलाड़ी भी टीम इंडिया में शामिल थे, जिनमें से एक थे साई सुदर्शन। साई सुदर्शन ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में तीन मैचों में 23.33 की औसत से 140 रन बनाए। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 61 रन रहा। हालाँकि, अब भारत लौटने के बाद इस युवा बल्लेबाज़ के साथ कुछ ऐसा हुआ, जिस पर किसी को यकीन नहीं हुआ।

प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट में नज़रअंदाज

हाल ही में, सभी टीमों ने दलीप ट्रॉफी 2025 के लिए अपनी टीमों की घोषणा की है। दक्षिण क्षेत्र ने भी अपनी टीम की घोषणा कर दी है, जिसके कप्तान तिलक वर्मा होंगे। हालाँकि, साई सुदर्शन को इसमें शामिल नहीं किया गया है। अब तमिलनाडु क्रिकेट संघ ने बुची बाबू आमंत्रण टूर्नामेंट के लिए दो टीमों की घोषणा की है, जिसमें सुदर्शन का नाम नहीं था।

तमिलनाडु क्रिकेट संघ ने टीएनसीए 11 और टीएनसीए अध्यक्ष 11 टीम की घोषणा कर दी है। इसमें किसी भी भारतीय खिलाड़ी को जगह नहीं मिली है। इसे देखकर सभी प्रशंसक काफी हैरान हैं। जहाँ एक ओर आर. साई किशोर टीएनसीए अध्यक्ष 11 की कप्तानी करेंगे, वहीं प्रदोष रंजन पॉल को टीएनसीए 11 की कप्तानी की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। इस टीम की उप-कप्तानी भूपति वैष्णव कुमार को दी गई है।

आईपीएल 2025 में किया था शानदार प्रदर्शन

इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ से पहले, साई सुदर्शन ने इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए इमर्जिंग प्लेयर का पुरस्कार जीता था। उन्होंने इस टूर्नामेंट में 54.21 की औसत और 156.17 के स्ट्राइक रेट से 759 रन बनाए और ऑरेंज कैप भी जीती। उनके प्रदर्शन को देखते हुए, सुदर्शन को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए टीम इंडिया में शामिल किया गया।

बुच्ची बाबू आमंत्रण टूर्नामेंट की टीम

टीएनसीए 11: आर. साई किशोर (कप्तान), सी. आंद्रे सिद्धार्थ सी (उप कप्तान), बी. इंद्रजीत, विजय शंकर, एम. शाहरुख खान, आर. विमल खुमार, एस. राधाकृष्णन, एस. लोकेश्वर, जी. अजितेश, जे. हेमचुदेसन, एम. सिद्धार्थ, आर.एस. अम्बरीश, सी.वी. अच्युत, एच. त्रिलोक नाग, पी. सरवण कुमार और के. अभिनव

टीएनसीए प्रेसिडेंट 11: प्रदोष रंजन पॉल (कप्तान), बूपति वैष्ण कुमार (उप कप्तान), बी. सचिन, तुषार रहेजा, किरण कार्तिकेयन, एस. मोहम्मद अली, एस. रितिक ईश्वरन, एस.आर. आतिश, एस. लक्ष्य जैन, डी.टी. चन्द्रशेखर, पी. विद्युत, आर. सोनू यादव, डी. दीपेश, जे. प्रेम कुमार, ए. एसाक्कीमुथु, और टी.डी. लोकेश राज।

