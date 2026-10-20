Sai Kishore: 3 साल से टीम इंडिया से दूर, अब साई किशोर ने रणजी में मचाया तहलका! हैट्रिक लेकर झटके 10 विकेट

Sai Kishore Hat-Trick: तमिलनाडु के स्टार स्पिनर साई किशोर पिछले 3 सालों से भारतीय टीम से दूर चल रहे हैं. वो पिछले कई सालों से घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सिलेक्ट नहीं किया जा रहा है. अब साई किशोर (Sai Kishore) ने घरेलू क्रिकेट में एक और बड़ा धमाका किया है. तमिलनाडु के इस स्पिनर साई किशोर ने रणजी ट्रॉफी के मैच में झारखंड के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए हैट्रिक ली. साई किशोर ने तमिलनाडु और उत्तराखंड के बीच रणजी ट्रॉफी (Ranji Trophy 2026-27) के ग्रुप-डी एलीट मुकाबले में कुल 10 विकेट चटकाए. उनकी घातक गेंदबाजी के दम पर तमिलनाडु (Tamil Nadu vs Uttarakhand) ने पारी और 66 रनों से मैच जीत लिया. यह मुकाबला चेन्नई के एम चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया.

साई किशोर ने कैसे ली हैट्रिक?

29 साल के साई किशोर (Sai Kishore) ने दूसरी पारी में उत्तराखंड के बल्लेबाजों को क्रीज पर टिकने ही नहीं दिया. उन्होंने दूसरी पारी में कुल 6 विकेट चटकाए, जिसमें हैट्रिक (Sai Kishore Hat-Trick) भी शामिल रही. उन्होंने पारी के 43वें ओवर में यह कारनामा किया. साई किशोर ने पहले लक्ष्य रायचंदानी को 19 रन पर बोल्ड किया. इसके बाद उन्होंने सौरभ रावत को अपना शिकार बनाया. फिर अगली ही गेंद पर साई किशोर ने आदित्य रावत को आउट कर अपनी हैट्रिक पूरी की. साई किशोर ने पहली पारी में भी 4 विकेट चटकाए थे. इस तरह उन्होंने पूरे मैच में कुल 10 विकेट हासिल किए.

साई किशोर खास क्लब में शामिल

तमिलनाडु के स्टार स्पिनर साई किशोर ने रणजी ट्रॉफी के मैच में हैट्रिक लेकर खास क्लब में अपनी जगह बना ली है. साई किशोर तमिलनाडु के लिए रणजी ट्रॉफी में हैट्रिक झटकने वाले सिर्फ 8वें गेंदबाज हैं. उनसे पहले बी.एस. कल्याणसुंदरम, भरत अरुण, सुनील सुब्रमण्यम, दामोदरन देवआनंद, आर. रामकुमार, एम. मोहम्मद, गुरजपनीत सिंह ने तमिलनाडु के लिए रणजी ट्रॉफी में हैट्रिक ली है.

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साई किशोर टीम इंडिया से दूर

29 साल के साई किशोर ने साल 2023 में नेपाल के एशियन गेम्स में भारत के लिए डेब्यू किया था. उन्होंने भारत के लिए 3 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले, जिसमें 4 विकेट चटकाए. हालांकि एशियन गेम्स 2023 के बाद उन्हे फिर कभी भारत के लिए खेलने का मौका नहीं मिला. हालांकि रणजी ट्रॉफी में हैट्रिक लेने के बाद हो सकता है कि फैंस की नजर साई किशोर पर जाएगी.