कौन हैं सचिन यादव? जिन्होंने नीरज चोपड़ा को भी छोड़ दिया पीछे, तोड़ दिया सालों पुराना रिकॉर्ड
विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में चौथे स्थान पाने वाले भारत के नए स्टार खिलाड़ी सचिन यादव ने भाला फेंक में नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम को पीछे छोड़ा. जानें उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और करियर की कहानी.

By: Shivani Singh | Published: September 18, 2025 8:06:05 PM IST

who is Sachin Yadav: विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में चौथे स्थान पर रहने के बावजूद, सचिन ने भाला फेंक में नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़कर सभी को चौंका दिया है. उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो 86.27 मीटर रहा है. आइए जानते हैं कौन हैं ये सचिन यादव जिन्होंने न केवल पुराने रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि अब उन्हें भारत का नया स्टार खिलाड़ी कहा जाने लगा है.

सचिन यादव को भारत का नया स्टार खिलाड़ी कहा जा रहा है. फाइनल में उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो 86.27 मीटर था. यह उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत प्रदर्शन भी है, लेकिन पदक न जीत पाने से उन्हें निराशा ज़रूर हुई होगी. आपको बता दें कि सचिन ने अपने पहले प्रयास में 86.27 मीटर भाला फेंका। उनका दूसरा थ्रो फ़ाउल रहा. इसके बाद उन्होंने अपने तीसरे थ्रो में 85.71 मीटर की दूरी तय की. उनका चौथा प्रयास 84.90 मीटर का था. अपने पाँचवें थ्रो में उन्होंने 85.96 मीटर भाला फेंका, जबकि उनका अंतिम थ्रो 80.95 मीटर का था.

कौन हैं सचिन यादव?

आपको बता दें कि सचिन यादव उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के रहने वाले हैं. सचिन यादव उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हैं. पुलिस बल में रहते हुए, सचिन ने कई बड़ी प्रतियोगिताओं में भाग लिया है. वह नीरज चोपड़ा की तरह दूसरा 90 मीटर का रिकॉर्ड हासिल करना चाहते हैं. हालाँकि वह विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 90 मीटर का रिकॉर्ड हासिल करने में असफल रहे, लेकिन अब उन्हें नीरज की तरह ही बाहुबली के रूप में जाना जाता है.

Best of Asia Cup: जब आखिरी गेंद पर भारत जीता था मैच, एशिया कप का होश उड़ा देने वाला मुकाबला

उन्होंने इस साल 2025 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है. वह पहली बार तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने इस चैंपियनशिप में 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए 73वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 84.21 मीटर भाला फेंका. यह उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था. आपको बताते चलें कि इससे पहले, सतबीर सिंह ने 1994 में भारतीय पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 79.88 मीटर भाला फेंककर यह रिकॉर्ड बनाया था.

आठवें स्थान पर रहे नीरज चोपड़ा 

भारत के स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा फाइनल में आठवें स्थान पर रहे. उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो 84.03 मीटर था. वह केवल पाँच प्रयासों के बाद ही पदक की दौड़ से बाहर हो गए.  नीरज ने अपने पहले प्रयास में 83.65 मीटर भाला फेंका. उनका दूसरा प्रयास 84.03 मीटर का था. उन्होंने अपने तीसरे प्रयास में फाउल किया, जबकि उनका चौथा प्रयास 82.86 मीटर का था. पांचवा प्रयास फाउल था. अरशद नदीम ने केवल चार थ्रो किए, जिनमें उनका पहला थ्रो 82.73 मीटर और दूसरा 82.75 मीटर का था. उन्होंने दो अन्य प्रयासों में भी फाउल किया.

Asia cup 2025: इस मांग को लेकर पाकिस्तान ने दिनभर मचाई नौटंकी… लेकिन एक न चली! यहां पढ़ें पूरी कहानी

