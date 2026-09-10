Sachin vs Kapil Dev Net Worth: तेंदुलकर या कपिल? नेटवर्थ का असली बादशाह कौन, अथाह दौलत किसके पास

Sachin Tendulkar vs Kapil Dev Net worth: भारतीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर और कपिल देव का नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है. एक ने अपनी बल्लेबाजी से दुनियाभर में नाम कमाया तो दूसरे ने अपनी कप्तानी में भारत को पहली बार वर्ल्ड कप जिताया. क्रिकेट से संन्यास लेने के कई साल बाद भी दोनों की कमाई जारी है. एडवरटीजमेंट, बिजनेस, इनवेस्टमेंट और प्रॉपर्टी से दोनों ने करोड़ों रुपये की संपत्ति बनाई है. हालांकि, जब बात नेट वर्थ की आती है तो सचिन तेंदुलकर कपिल देव से काफी आगे नजर आते हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सचिन तेंदुलकर की कुल नेट वर्थ 1400 से 1600 करोड़ रुपये के बीच है. उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा क्रिकेट खेलने के दौरान आया. सचिन ने करीब 24 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेला और इस दौरान मैच फीस और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से खूब कमाई की. क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भी सचिन की ब्रांड वैल्यू कम नहीं हुई. वह कई बड़े ब्रांड्स के साथ जुड़े रहे हैं और एडवरटिजमेंट से अच्छी करोड़ों की कमाई करते हैं. इसके अलावा सचिन ने बिजनेस और कई जगह इनवेस्टमेंट भी किया है. उनकी महंगी प्रॉपर्टीज भी उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा हैं. मुंबई के बांद्रा में उनका आलीशान घर है.

कपिल देव की कितनी है नेट वर्थ?

भारत को 1983 में पहली बार वर्ल्ड कप जिताने वाले कपिल देव भी कमाई के मामले में पीछे नहीं हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, उनकी कुल नेट वर्थ करीब 270 करोड़ रुपये है. क्रिकेट छोड़ने के बाद कपिल देव ने कमेंट्री, एडवरटिजमेंट और बिजनेस के जरिए अपनी कमाई जारी रखी. कपिल देव कई बड़े ब्रांड्स का चेहरा रह चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने बिजनेस और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े कामों में भी इनवेस्टमेंट किया है. वह टीवी पर क्रिकेट एक्सपर्ट और कमेंटेटर के तौर पर भी नजर आते हैं. उनके पास दिल्ली में एक आलीशान घर और लग्जरी कारों का कलेक्शन भी है.

सचिन और कपिल में किसकी ज्यादा है दौलत?

अब दोनों की नेट वर्थ को आमने-सामने रखें तो सचिन तेंदुलकर साफ तौर पर आगे हैं. सचिन की अनुमानित संपत्ति करीब 1400 से 1600 करोड़ रुपये है, जबकि कपिल देव की नेट वर्थ करीब 270 करोड़ रुपये बताई जाती है. यानी दोनों की संपत्ति में 1000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का अंतर है. हालांकि, सेलिब्रिटी की नेट वर्थ के आंकड़े अलग-अलग रिपोर्ट्स में अलग हो सकते हैं. इसकी वजह यह है कि किसी की प्रॉपर्टी, इनवेस्टमेंट और बिजनेस की सही वैल्यू हमेशा सार्वजनिक नहीं होती. लेकिन एक बात तय है कि सचिन और कपिल दोनों ने क्रिकेट के साथ-साथ मैदान के बाहर भी अपनी कमाई और पहचान का मजबूत साम्राज्य बनाया है.