Pookie ससुर जी! बहू सानिया चांदोक का यूं ख्याल रखते दिखे सचिन तेंदुलकर, सादगी भरे अंदाज ने जीता फैंस का दिल; Video Viral

यह जरूरी नहीं कि एक महान खिलाड़ी हमेशा एक अच्छा इंसान भी हो, लेकिन क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के मामले में यह बात पूरी तरह गलत साबित होती है. खेल के मैदान पर ‘जेंटलमैन गेम’ के सच्चे ब्रांड एंबेसडर रहे सचिन, रिटायरमेंट के बाद भी एक समर्पित फैमिली मैन की भूमिका बखूबी निभा रहे हैं. वे रिश्तों को कितनी अहमियत देते हैं, यह उनके बर्ताव में साफ दिखता है और इसका एक ताजा नजारा हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो में भी देखने को मिला.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में सचिन तेंदुलकर अपने परिवार के साथ बैठे नजर आ रहे हैं. उनके पास पत्नी अंजलि बैठी हैं, जबकि सामने उनकी बहू सानिया चांदोक बैठी हैं. हालांकि यह पूरी तरह साफ नहीं है कि यह वीडियो किसी रेस्टोरेंट का है या किसी इवेंट का, लेकिन वीडियो में सचिन अपनी बहू सानिया से बेहद अपनेपन के साथ कॉफी के लिए पूछते नजर आ रहे हैं. सानिया के मना करने के बाद वे वेटर से अपने लिए ब्लैक कॉफी लाने को कहते हैं.

भले ही वीडियो का ऑडियो बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन जिस तरह से सचिन अपनी बहू का ध्यान रख रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं, वह वाकई दिल छू लेने वाला है. कमेंट सेक्शन में फैंस सचिन के इस सादगी भरे अंदाज और संस्कारों की जमकर तारीफ कर रहे हैं. बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में सचिन को क्यूट ससुर जी बोलते हैं, Gen-Z की भाषा में कहें तो Pookie ससुर जी!

बता दें कि सचिन के इकलौते बेटे अर्जुन की शादी सानिया चांदोक से हुई है. सानिया मुंबई के एक नामी कारोबारी परिवार से आती हैं और खुद भी एक सफल बिजनेसवुमन हैं. दोनों ने मार्च 2026 में मुंबई के एक फाइव स्टार होटल में बेहद धूमधाम से शादी रचाई थी.

सचिन के ये गहरे संस्कार आज गुरु पूर्णिमा के मौके पर एक बार फिर देखने को मिले. अपने बचपन के कोच रमाकांत आचरेकर को याद करते हुए सचिन ने कहा कि जिस इंसान ने उन्हें एक बेहतरीन क्रिकेटर और बेहतर इंसान बनाने में इतनी अहम भूमिका निभाई, उनके लिए हमेशा “एक थैंक यू” कम ही महसूस होता है. जब आचरेकर सर जीवित थे, तब सचिन हर साल गुरु पूर्णिमा के दिन उनका आशीर्वाद लेने उनके घर जाया करते थे. आज भी उसी परंपरा और आदर को कायम रखते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर कर अपने गुरु को नमन किया.