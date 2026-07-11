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1 फ्रेम में 2 आइकन… विंबलडन में जिगरी दोस्त से मिले सचिन तेंदुलकर, मुलाकात के बाद लिखा भावुक पोस्ट

Sachin Tendulkar Roger Federer: क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने विंबलडन में अपने खास दोस्त रोजर फेडरर से मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद सचिन ने सोशल मीडिया हैंडल पर भावुक पोस्ट लिखा, जिसने सभी का दिल जीत लिया.

By: Ankush Upadhayay | Published: July 11, 2026 3:20:27 PM IST

विंबलडन में दोस्त रोजर फेडरर से मिले सचिन तेंदुलकर.
विंबलडन में दोस्त रोजर फेडरर से मिले सचिन तेंदुलकर.


Sachin Tendulkar Roger Federer: भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने विंबलडन के दौरान अपने खास दोस्त टेनिस दिग्गज रोजर फेडरर से मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट शेयर करते हुए रोजर फेडरर की दोस्ती को लेकर भावुक पोस्ट लिखा. सचिन तेंदुलकर ने लिखा, ‘कुछ रैलियां कभी खत्म नहीं होतीं. हमारी दोस्ती उनमें से एक है. रोजर, आपके साथ समय बिताना हमेशा अच्छा लगता है. जब तक हम फिर से नहीं मिलते.’

सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के इस पोस्ट ने खेल जगत के दो महान खिलाड़ियों की मजबूत दोस्ती और सम्मान को एक बार फिर दुनिया के सामने ला दिया. सचिन तेंदुलकर का यह पोस्ट इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है.

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सचिन तेंदुलकर का विंबलडन दौरा

सचिन तेंदुलकर का विंबलडन दौरा काफी यादगार रहा. वह शुक्रवार को खेले गए पुरुष एकल सेमीफाइनल मुकाबले के दौरान प्रतिष्ठित रॉयल बॉक्स में मौजूद खेल जगत की मशहूर हस्तियों में शामिल थे. उनके साथ की उनकी वाइफ अंजली तेंदुलकर और भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल भी रॉयल बॉक्स में मौजूद रहे. यह पहली बार है जब शुभमन गिल (Shubman Gill) ने रॉयल बॉक्स में बैठकर विंबलडन का मुकाबला देखा.

ये भी पढ़ें: शुभमन गिल का कद तो और बढ़ गया, विंबलडन देखने का मिला न्योता, पहले किन किन क्रिकेटर्स को मिल चुका?

ब्रायन लारा से भी की मुलाकात

सचिन तेंदुलकर ने विंबलडन दौरे पर वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज कप्तान ब्रायन लारा से भी मुलाकात की. सचिन और लारा को साथ देखकर क्रिकेट फैंस को पुराने दिनों की याद गई, जब वे दोनों मैदान पर एक-दूसरे के खिलाफ खेलते थे. क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के कई सालों बाद भी उन दोनों की दोस्ती पहले जैसी बनी हुई है.

कैसा रहा विंबलडन का मुकाबला?

वहीं मैच की बात करें, तो जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रिटेन के युवा खिलाड़ी आर्थर फेरी को हराकर पहली बार विंबलडन के फाइनल में अपनी जगह बना ली. मैच के पहले सेट में मुकाबला बराबरी का था, लेकिन उसके बाद ज्वेरेव ने मैच पर अपना कब्जा जमा लिया और एकतरफा जीत दर्ज की. इस जीत के साथ ही ज्वेरेव अपने करियर के 5वें ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंच गए हैं. विंबलडन में यह उनका पहला खिताबी मुकाबला होगा. बता दें कि ज्वेरेव ग्रैंड स्लैम मुकाबलों में लगातार 13 मुकाबले जीत चुके हैं.

Tags: sachin tendulkarwimbledon
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