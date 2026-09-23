Home > खेल > MS Dhoni-Sachin: सचिन तेंदुलकर ने स्लिप में लिया था धोनी का इंटरव्यू? पहली बार में परख लिया माही का टैलेंट, फिर…

MS Dhoni-Sachin: सचिन तेंदुलकर ने स्लिप में लिया था धोनी का इंटरव्यू? पहली बार में परख लिया माही का टैलेंट, फिर…

Sachin Tendulkar on MS Dhoni: भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने खुलासा किया कि वह स्लिप में खड़े होकर एमएस धोनी की क्रिकेट से जुड़ी समझ को करीब से परखा. बाद में उन्होंने खुद ही BCCI से धोनी को कप्तान बनाने की सिफारिश की.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 23, 2026 1:20:58 PM IST

क्या सचिन तेंदुलकर ने स्लिप में खड़े होकर लिया था धोनी का इंटरव्यू?
क्या सचिन तेंदुलकर ने स्लिप में खड़े होकर लिया था धोनी का इंटरव्यू?


Sachin Tendulkar on MS Dhoni: भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जोड़ी भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे खास रिश्तों में गिनी जाती है. हालांकि काफी कम लोग जानते हैं कि एमएस धोनी के टीम इंडिया में आने के शुरुआती दौर में सचिन ने उन्हें बेहद करीब से परखा था. स्लिप में खड़े सचिन तेंदुलकर की नजर एमएस धोनी पर थी. इस दौरान सचिन तेंदुलकर को युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज में कुछ ऐसा नजर आया, जो आगे चलकर भारतीय क्रिकेट को नई दिशा देने वाला था. कुछ लोगों का यहां तक मानना है कि सचिन तेंदुलकर स्लिप में खड़े होकर धोनी का इंटरव्यू लिया करते थे. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर सचिन ने धोनी में ऐसा क्या देखा और इंटरव्यू से जुड़ा किस्सा क्या है. जानिए पूरी कहानी…

सचिन तेंदुलकर ने खुद किया खुलासा

भारतीय महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. इस वीडियो में सचिन तेंदुलकर ने एमएस धोनी को लेकर बात की. उन्होंने कहा, स्लिप में फील्डिंग करते समय मैं अक्सर MS (एमएस धोनी) से बात करता था. हम फील्ड, गेंदबाजों और अलग-अलग स्थितियों के बारे में चर्चा करते थे. तभी मुझे एहसास हुआ कि उनकी सोच बहुत अलग थी.’ सचिन जब भी धोनी से पूछते थे कि ‘इस परिस्थिति में तुम क्या करते?’, तो धोनी के जवाब बहुत संतुलित, शांत और व्यावहारिक होते थे.

You Might Be Interested In

सचिन उनके मैच को पढ़ने की क्षमता और शांत स्वभाव से बेहद प्रभावित हुए. यही वजह थी कि जब साल 2007 में राहुल द्रविड़ ने कप्तानी छोड़ी और BCCI ने सचिन तेंदुलकर को कप्तान बनने का प्रस्ताव दिया, तो चोटों के कारण सचिन ने इन्कार कर दिया. उन्होंने बोर्ड को कप्तान के रूप में एमएस धोनी के नाम की सिफारिश की, क्योंकि वे मैदान पर धोनी की नेतृत्व क्षमता को करीब से देख चुके थे.

क्या सचिन ने लिया था धोनी का इंटरव्यू?

सचिन तेंदुलकर अक्सर स्लिप में खड़े होकर एमएस धोनी से बातचीत किया करते थे. उनकी इसी बातचीत को बहुत से लोग इंटरव्यू से जोड़ रहे हैं कि उस समय सचिन तेंदुलकर स्लिप में खड़े होकर एमएस धोनी का इंटरव्यू लेने जैसा ही काम किया था. हालांकि सचिन ने धोनी का कोई आधिकारिक इंटरव्यू नहीं लिया था.

सचिन और धोनी का करियर

सचिन तेंदुलकर ने सिर्फ 16 साल की उम्र में भारत के लिए इंटरनेशनल डेब्यू कर लिया था, जबकि एमएस धोनी ने 23 साल की उम्र में इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की थी. सचिन तेंदुलकर ने 200 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 15,921 रन बनाए. इसके अलावा 463 वनडे मैच में 18,426 रन बनाए. वहीं, टी20 इंटरनेशनल में उन्होंने 1 मैच में 10 रन बनाए. वहीं, एमएस धोनी ने 90 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 4,876 रन बनाए, जबकि 350 वनडे मैच में 10,773 रन बनाए. वहीं, टी20 इंटरनेशनल में 98 मैच में 1,617 रन बनाए.

Tags: ms dhonisachin tendulkar
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं आंचल खुराना? कास्टिंग काउच को लेकर की बड़ी...

September 23, 2026

कौन हैं सिनी शेट्टी, जो द रॉयल्स सीजन 2 में...

September 22, 2026

रंजीता कौर की 5 शानदार फिल्में

September 22, 2026

24 और 25 सितंबर को थिएटर्स में ये फिल्में होंगी...

September 22, 2026

मां अमृता के संग कहां घूम रही हैं सारा अली...

September 21, 2026

ओटीटी पर कौन-कौन सी फिल्में-सीरीज हो रहीं रिलीज?

September 21, 2026
MS Dhoni-Sachin: सचिन तेंदुलकर ने स्लिप में लिया था धोनी का इंटरव्यू? पहली बार में परख लिया माही का टैलेंट, फिर…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

MS Dhoni-Sachin: सचिन तेंदुलकर ने स्लिप में लिया था धोनी का इंटरव्यू? पहली बार में परख लिया माही का टैलेंट, फिर…
MS Dhoni-Sachin: सचिन तेंदुलकर ने स्लिप में लिया था धोनी का इंटरव्यू? पहली बार में परख लिया माही का टैलेंट, फिर…
MS Dhoni-Sachin: सचिन तेंदुलकर ने स्लिप में लिया था धोनी का इंटरव्यू? पहली बार में परख लिया माही का टैलेंट, फिर…
MS Dhoni-Sachin: सचिन तेंदुलकर ने स्लिप में लिया था धोनी का इंटरव्यू? पहली बार में परख लिया माही का टैलेंट, फिर…
MS Dhoni-Sachin: सचिन तेंदुलकर ने स्लिप में लिया था धोनी का इंटरव्यू? पहली बार में परख लिया माही का टैलेंट, फिर…