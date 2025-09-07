क्रिकेट के भगवान ने Asia Cup में बनाया था वो रिकॉर्ड, 12 साल बाद भी चट्टान बना हुआ है ये कीर्तिमान

Sachin Tendulkar Record: 9 सितंबर से एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) का आगाज होगा। फैंस बेसब्री से इसके शुरू होने का इंतज़ार कर रहे हैं। टीम इंडिया एशिया कप में अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ करेगी। तो चलिए एशिया कप 2025 शुरू होने से पहले क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के एक अद्भुत रिकॉर्ड पर एक नज़र डालते हैं जिसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है।
सचिन की अनोखी एशिया कप उपलब्धि
सचिन तेंदुलकर एशिया कप के इतिहास में एक प्रभावशाली खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने 23 मैचों में 21 पारियों में 85.47 की प्रभावशाली औसत से 971 रन बनाए हैं। जिसमें उनका बेस्ट स्कोर 114 रहा हैं। आापको ये जानकर हैरानी होगी कि अपने शानदार बल्लेबाजी के साथ-साथ उन्होंने गेंदबाजी में भी योगदान दिया और 17 विकेट लिए। इस रिकॉर्ड को असाधारण बनाने वाली बात यह है कि सचिन अब भी एशिया कप के इतिहास में 500+ रन बनाने और 15+ विकेट लेने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर हैं। कोई भी अन्य भारतीय खिलाड़ी इस रिकॉर्ड के करीब नहीं पहुंच पाया है।
संन्यास के वर्षों बाद भी यह अनोखा रिकॉर्ड बरकरार है जो “लिटिल मास्टर” की महानता को दर्शाता है। भारत जहां नौवें खिताब की तलाश में एशिया कप 2025 में प्रवेश कर रहा है, वहीं सचिन की ऑलराउंडर लिगेसी अगली पीढ़ी को प्रेरित करती रहेगी।
एशिया कप में भारत का दबदबा
भारत इस टूर्नामेंट के इतिहास में 8 खिताबों के साथ सबसे सफल टीम बना हुआ है। एशिया कप 2025 की तैयारी कर रही भारतीय टीम रिकॉर्ड नौवीं ट्रॉफी जीतने का लक्ष्य रखेगी। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ करेगी।
एशिया कप 2025 के लिए भारत की टीम
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह।
स्टैंडबाय खिलाड़ी: यशस्वी जायसवाल, प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग और ध्रुव जुरेल।
एशिया कप 2025भारत का शेड्यूल
- 10 सितंबर, भारत बनाम यूएई
- 14 सितंबर, भारत बनाम पाकिस्तान
- 19 सितंबर, भारत बनाम ओमान
सुपर फोर का शेड्यूल इस प्रकार है
- 20 सितंबर, बी1 बनाम बी2
- 21 सितंबर, ए1 बनाम ए2
- 23 सितंबर, ए2 बनाम बी1
- 24 सितंबर, ए1 बनाम बी2
- 25 सितंबर, ए2 बनाम बी2
- 26 सितंबर, ए1 बनाम बी1
- 28 सितंबर, फाइनल