Home > क्रिकेट > ‘सपने में भी छक्के लगाते हैं सचिन तेंदुलकर…’, मास्टर ब्लास्टर का ऐसा खौफ, कि रातों की नींद खो बैठे थे शेन वॉर्न!

‘सपने में भी छक्के लगाते हैं सचिन तेंदुलकर…’, मास्टर ब्लास्टर का ऐसा खौफ, कि रातों की नींद खो बैठे थे शेन वॉर्न!

Shane Warne on Sachin Tendulkar: ऑस्ट्रेलिया के स्पिन जादूगर शेन वॉर्न दुनिया के दिग्गज गेंदबाजों में से एक थे, जो अपनी फिरकी में किसी भी बल्लेबाजों को फंसा लेते थे. हालांकि सचिन तेंदुलकर के सामने शेन वॉर्न का जादू नहीं चल पाता था.

By: Ankush Upadhayay | Published: June 16, 2026 3:49:54 PM IST

शेन वॉर्न को सपने में छक्के लगाते थे सचिन तेंदुलकर!
शेन वॉर्न को सपने में छक्के लगाते थे सचिन तेंदुलकर!


Sachin Tendulkar vs Shane Warne: ऑस्ट्रेलिया के दिवंगत स्पिनर शेन वॉर्न को दुनिया के सबसे महान गेंदबाजों में गिना जाता था. दुनिया के बड़े-बड़े बल्लेबाजों को स्पिन के जादूगर शेन वॉर्न अपनी उंगलियों पर नचाते थे. उनकी गेंदबाजी के सामने ज्यादा देर तक टिक पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी. अक्सर बल्लेबाज शेन वॉर्न के सामने बल्लेबाजी करने से बचते थे. हालांकि एक ऐसा भी खिलाड़ी है, जिसके नाम से शेन वॉर्न भी खौफ खाते थे.

हम बात कर रहे हैं भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की. क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने अपने करियर के दौरान कई बार शेन वॉर्न का सामना किया. इस दौरान उन्होंने शेन वॉर्न की गेंद पर खूब रन बनाए. शेन वॉर्न खुद सचिन तेंदुलकर की तारीफ नहीं करते थकते थे.

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शेन वॉर्न को सपनों में छक्के लगाते हैं सचिन!

साल 1998 में यूएई के शारजाह में कोका-कोला कप ट्राई-सीरीज खेली जा रही थी. इस टूर्नामेंट में सचिन तेंदुलकर अपने करियर के पीक फॉर्म में गुजर रहे थे. उन्होंने इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की जमकर पिटाई की. इसमें दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न (Shane Warne) भी शामिल थे. इस सीरीज के आखिरी दो मुकाबलों में सचिन तेंदुलकर ने शेन वॉर्न की खूब धुनाई की थी. सचिन तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले 143 रनों की जादुई पारी खेली थी, जिसे ‘डेजर्ट स्टॉर्म’ भी कहा जाता है. हालांकि इस मैच में भारतीय टीम हार गई थी, लेकिन फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी.

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इसके बाद फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला हुआ. इस मैच में सचिन तेंदुलकर पहले ही विध्वंसक बल्लेबाजी करने की सोचकर आए थे. उन्होंने फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 134 रनों की शानदार पारी खेलकर भारत को जीत दिलाई. इसके दम पर भारत ने ट्रॉफी अपने नाम की. फाइनल के मुकाबले में सचिन तेंदुलकर ने शेन वॉर्न की खूब पिटाई की थी. सचिन तेंदुलकर की इन सभी पारियों के बाद शेन वॉर्न ने बताया था कि सचिन उनके सपनों में आते हैं और वहां पर भी छक्के लगाते हैं.

शेन वॉर्न का करियर

ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर शेन वॉर्न साल 1992 में भारत के खिलाफ सिडनी टेस्ट में इंटरनेशनल डेब्यू किया था. उस मैच में उन्होंने 150 रन देकर केवल एक विकेट हासिल किया था. हालांकि इसके बाद उन्होंने अपने करियर में कई बड़े मुकाम हासिल किए. 16 साल के करियर में शेन वॉर्न ने 339 इंटरनेशनल मैच खेले, जिनमें कुल 1,001 विकेट हासिल किए. टेस्ट क्रिकेट में वॉर्न के नाम 145 मैचों में 708 विकेट दर्ज हैं. उन्होंने टेस्ट की एक पारी में 5 या उससे ज्यादा विकेट लेने का कारनामा 37 बार किया है. इसके अलावा वनडे में शेन वॉर्न ने 194 मैचों में 293 विकेट हासिल किए हैं.

Tags: sachin tendulkarShane Warne
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