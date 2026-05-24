‘क्रिकेट सब्र की परीक्षा लेता है…’ अर्जुन के डेब्यू पर भावुक हुए पिता सचिन तेंदुलकर, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पोस्ट

Arjun Tendulkar IPL 2026 Debut: महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने अपने बेटे अर्जुन तेंदुलकर के लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लिए आईपीएल 2026 में डेब्यू करने पर सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक पोस्ट शेयर किया है. शनिवार को पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ हुए मुकाबले में भले ही लखनऊ को हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन अर्जुन ने अपनी गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया. 26 साल के इस बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने अपने 4 ओवर के कोटे में 36 रन देकर पंजाब के सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह का बड़ा विकेट झटका. सचिन तेंदुलकर ने अपने इस वायरल पोस्ट में अर्जुन पर गर्व जताते हुए लिखा कि जिस तरह पूरे सीजन उन्होंने धैर्य बनाए रखा और मौकों का इंतजार करते हुए खुद को पॉजिटिव रखा, वह काबिले-तारीफ है.

सचिन तेंदुलकर का ‘दिल छू लेने वाला’ पोस्ट

सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘बहुत बढ़िया, अर्जुन! मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने इस पूरे सीजन में खुद को जिस तरह संभाला, हमेशा अपनी काबिलियत पर भरोसा रखा, धैर्य बनाए रखा, चुपचाप कड़ी मेहनत करते रहे और आखिरी मैच तक मौके का इंतजार करने के बावजूद लगातार सकारात्मक (पॉजिटिव) बने रहे. क्रिकेट आपके हुनर के साथ-साथ आपके सब्र का भी इम्तिहान लेता है और आज तुमने इन दोनों को ही बेहद खूबसूरती से संभाला. हमेशा जमीन से जुड़े रहना और खेल के प्रति अपने इस प्यार को ऐसे ही बरकरार रखना, जैसा हमेशा से रहा है. मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ है.’

Well done, Arjun. ❤️

Proud of the way you’ve carried yourself through this season, always believing in your ability, staying patient, working hard quietly, and remaining positive despite having to wait for your opportunity till the very last match.

Cricket tests patience as much… pic.twitter.com/3RdiGkXbfT — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) May 23, 2026

आखिरी मैच में मिला मौका, छोड़ गए अपनी छाप

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) पहले ही आईपीएल 2026 के प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी थी, ऐसे में टीम ने अपने आखिरी लीग मैच में अर्जुन तेंदुलकर को डेब्यू करने का मौका दिया. इस मैच में अर्जुन को बल्लेबाजी में केवल 5 गेंदे खेलने को मिलीं, जिसमें उन्होंने 5 रन बनाए. हालांकि, इस बॉलिंग ऑलराउंडर ने असली कमाल गेंद से दिखाया. अर्जुन ने 9 की इकोनॉमी से रन दिए, जो इस मैच में उनकी टीम के बाकी सभी गेंदबाजों से बेहतर था. दिलचस्प बात यह है कि अर्जुन को अपने पहले ही ओवर में प्रभसिमरन सिंह का विकेट मिल गया होता, अगर विकेटकीपर ऋषभ पंत ने एक बेहद आसान सा कैच न टपकाया होता.

इसके बाद अर्जुन ने हार नहीं मानी और अपने तीसरे ओवर में एक सटीक ‘टो-क्रशिंग’ यॉर्कर फेंककर प्रभसिमरन को LBW आउट किया और लखनऊ के लिए अपना पहला विकेट चटकाया.

मुंबई इंडियंस से अलग अर्जुन का नया सफर

आईपीएल 2026 अर्जुन तेंदुलकर के करियर के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है. यह पहला मौका है जब वह मुंबई इंडियंस (MI) के अलावा किसी दूसरी फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे हैं. आईपीएल 2026 के ऑक्शन से ठीक पहले मुंबई इंडियंस ने अर्जुन तेंदुलकर को लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ ट्रेड किया था.