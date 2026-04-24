Sachin Tendulkar Education: कितने पढ़े-लिखे हैं ‘क्रिकेट के भगवान’? स्कूल से कॉलेज तक का सफर जानें यहां

Sachin Tendulkar Education: क्रिकेट भारत में एक त्योहार की तरह मनाया जाता है. क्रिकेट की दुनिया में कई महान खिलाड़ी आए, जिन्होंने अटूट रिकॉर्ड बनाए और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई. इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर का नाम सबसे ऊपर आता है. दरअसल, आज सचिन अपना 53वां जन्मदिन मना रहे हैं. उनके शानदार करियर और रिकॉर्ड्स के लिए उन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने कितनी पढ़ाई-लिखाई की है.

मुंबई में हुआ जन्म (Sachin Tendulkar Birth)

सचिन तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 को मुंबई में हुआ था. उनके पिता का नाम रमेश तेंदुलकर थे, जो एक प्रसिद्ध मराठी लेखक थे. उनकी मां का नाम रजनी तेंदुलकर था, जो एक बीमा एजेंट के तौर पर काम किया करती थीं. परिवार में पूरा माहौल पढ़ाई और सहित्य से जुड़ा हुआ था. लेकिन सचिन का मन किताबों से दूर क्रिकेट में लगता था.

कहां से की पढ़ाई-लिखाई? (Sachin Tendulkar Eduction)

सचिन ने अपनी शुरुआती पढ़ाई न्यू इंग्लिश स्कूल बांद्रा से की थी. इसके बाद उन्हें शरदाश्रम विद्यामंदिर भेजा गया, यह स्कूल क्रिकेट के लिए जाना जाता है. यहां से सचिन ने क्रिकेट की शुरूआत की.

भाई ने पहचाना हुनर

सचिन के बड़े भाई अजीत तेंदुलकर ने बचपन में ही उनके हुनर को पहचान लिया. उन्होंने सचिन को मशहूर कोच रमाकांत आचरेकर के पास लेकर गए. आचरेकर सर के मार्गदर्शन में सचिन ने क्रिकेट सीखा और जल्द स्टार बन गए.

क्रिकेट के साथ पढ़ाई

सचिन का फेकस धीरे-धीरे पूरी तरह क्रिकेट पर केंद्रित हो गया. एक समय ऐसा आया जब उन्होंने क्रिकेट की वजह से स्कूल छोड़ने का फैसला किया. हालांकि, उन्होंने 12वीं तक अपनी शिक्षा पूरी की. फिर उन्होंने खालसा कॉलेज मुंबई (Khalsa College Mumbai) में एडमिशन लिया था, लेकिन क्रिकेट में बिजी होने के कारण वह पढ़ाई नहीं कर पाए. जिसके कारण उन्हें कोई डिग्री नहीं मिल सकी. डिग्री न होने के बाद उन्होंने क्रिकेट के मैदान पर ऐसे रिकॉर्ड बनाए, जिसकी सामने डिग्री भी छोटी पड़ जाए.