कारपेंटर बने सचिन तेंदुलकर, कटिंग मशीन से शुरू की बैट की घिसाई, रिवील किया सक्सेस सीक्रेट

क्रिकेट के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक खास पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वह अपने बल्ले पर खुद काम करते नजर आ रहे हैं. पोस्ट में सचिन एक इक्वीपमेंट की मदद से बल्ले को छीलते और उसे अपने हिसाब से आकार देते दिखाई दे रहे हैं. इस पोस्ट के जरिए उन्होंने बल्ले के साथ अपने गहरे जुड़ाव और क्रिकेट के शुरुआती दिनों से जुड़ी खास यादों को शेयर किया. सचिन ने बताया कि उनके लिए बल्ला कभी सिर्फ खेल का एक सामान नहीं रहा.

सचिन तेंदुलकर ने एक्स पर लिखा,” मेरे लिए बैट कभी सिर्फ खेल का एक सामान नहीं रहा. मुझे पता था कि मैं उसे अपने हाथों में कैसा महसूस करना चाहता हूं, हर छोटी-छोटी बात का ध्यान रखते हुए. इसलिए मैं अक्सर अपना कारपेंटरी का सामान निकालता और खुद ही उस पर काम करता. उसे तब तक आकार देता और ठीक करता रहता, जब तक वह मुझे सही न लगने लगे. शायद इसीलिए मुझे वे छोटे-छोटे पल इतने अच्छे से याद हैं. वे पल असल में बल्ले के बारे में नहीं थे. वे तो उसे ‘अपना’ बनाने के बारे में थे.”

A bat was never just a piece of equipment for me. I knew how I wanted it to feel in my hands, down to the smallest detail. So I’d often bring out my carpentry kit and work on it myself, shaping and adjusting it until it felt right. I suppose that’s why I remember those little… pic.twitter.com/gvCFx6jFgX — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) September 10, 2026

बारीकियों पर ध्यान देते थे सचिन

सचिन ने अपनी पोस्ट के अंत में बेहद भावुक बात कही कि वे यादगार पल असल में बल्ले के बारे में नहीं थे. उनके मुताबिक, असली बात उस बल्ले को अपना बनाने की थी. क्रिकेट की दुनिया में सचिन तेंदुलकर का बल्ला हमेशा उनकी पहचान का अहम हिस्सा रहा है और यह वीडियो एक बार फिर दिखाता है कि वह अपने खेल की हर छोटी बारीकी को कितना महत्व देते थे. यही बारीकियों पर ध्यान और खेल के प्रति उनका जुनून उन्हें क्रिकेट के सबसे महान खिलाड़ियों में शामिल करता है.

सचिन का रिकॉर्ड

बता दें कि सचिन दुनिया के महान बल्लेबाजों की लिस्ट में सचिन तेंदुलकर क्रिकेट इतिहास के महानतम बल्लेबाजों में शामिल हैं. उनके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक हैं. उन्होंने टेस्ट में 15,921 रन और वनडे में 18,426 रन बनाए. सचिन वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज भी बने और 2011 वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा रहे. हालांकि, अब वह क्रिकेट से दूर हैं लेकिन सोशल मीडिया पर अक्सर अपने शानदार पल शेयर करते रहते हैं.