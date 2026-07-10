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‘IPL का हैंगओवर उतारो…’ वर्ल्ड चैंपियन टीम की लगातार हार पर भड़के दिग्गज, श्रेयस अय्यर की कप्तानी को बताया फ्लॉप!

'IPL का हैंगओवर उतारो...' टीम इंडिया की शर्मनाक हार पर बुरी तरह भड़के पूर्व दिग्गज. श्रेयस अय्यर की कप्तानी और फैसलों पर उठाए तीखे सवाल; जानिए क्या कहा?

By: Shivani Singh | Published: July 10, 2026 6:04:18 PM IST

'IPL का हैंगओवर उतारो...' टीम इंडिया की शर्मनाक हार पर बुरी तरह भड़के पूर्व दिग्गज. श्रेयस अय्यर की कप्तानी और फैसलों पर उठाए तीखे सवाल; जानिए क्या कहा?
'IPL का हैंगओवर उतारो...' टीम इंडिया की शर्मनाक हार पर बुरी तरह भड़के पूर्व दिग्गज. श्रेयस अय्यर की कप्तानी और फैसलों पर उठाए तीखे सवाल; जानिए क्या कहा?


पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज सबा करीम का मानना है कि अब समय आ गया है जब श्रेयस अय्यर को आईपीएल वाली अपनी जादुई कप्तानी भारतीय टीम में भी दोहरानी होगी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी लीडरशिप की एक अलग छाप छोड़नी होगी. टी20 वर्ल्ड कप की ऐतिहासिक जीत के बाद जब से अय्यर ने टीम की कमान संभाली है, भारत को अभी भी अपनी पहली जीत का इंतजार है.

भारतीय टीम को पहले आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में 0-2 से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी. इसके बाद इंग्लैंड दौरे पर भी किस्मत ने साथ नहीं दिया; पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया और उसके बाद लगातार तीन मैच हारकर टीम पांच मैचों की सीरीज में 0-3 से पिछड़ चुकी है.

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सबा करीम ने ‘जियोहॉटस्टार’ से बातचीत में कहा, ‘अय्यर को अब एक कप्तान के रूप में खुद को स्थापित करना होगा. आईपीएल में उन्होंने जिस तरह की रणनीतिक सूझबूझ दिखाई थी, वैसी कप्तानी फिलहाल इंटरनेशनल क्रिकेट में नजर नहीं आ रही है.’

बल्लेबाजी क्रम पर उठाए सवाल

सबा करीम ने टीम के बैटिंग ऑर्डर (बल्लेबाजी क्रम) को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा, ‘शिवम दुबे को नंबर-5 पर भेजना और खुद अय्यर का मिडिल ऑर्डर में नीचे बल्लेबाजी करना समझ से परे था. आईपीएल वाले अय्यर शायद ऐसा फैसला कभी नहीं लेते.’

हालांकि, करीम ने श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी की जमकर सराहना की. उन्होंने कहा, ‘अय्यर का लगातार रन बनाना टीम के लिए सबसे बड़ी राहत और पॉजिटिव बात है. जब कप्तान खुद रन बनाता है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और इससे कप्तानी में भी निखार आता है. उम्मीद है कि आने वाले मैचों में हमें इसका फायदा दिखेगा.’

संजू सैमसन और सूर्यांश शेडगे को मिले मौका

सबा करीम ने इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें और आखिरी टी20 मैच के लिए टीम में कुछ जरूरी बदलावों की वकालत की है. उन्होंने कहा कि मिडिल ऑर्डर में एक अनुभवी दाएं हाथ के बल्लेबाज की सख्त जरूरत है और इसके लिए संजू सैमसन सबसे सही विकल्प हैं.

करीम के मुताबिक, ‘लगातार खेल रहे बाएं हाथ के बल्लेबाजों के क्रम को तोड़ने के लिए संजू का टीम में होना बेहद जरूरी है. अगर तिलक वर्मा को टीम में बनाए रखना है, तो शिवम दुबे की जगह संजू सैमसन को मौका दिया जाना चाहिए. इससे भारतीय बल्लेबाजी को काफी मजबूती मिलेगी.’

इसके अलावा, उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर की जगह ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे को प्लेइंग-XI में शामिल करने का सुझाव दिया. उन्होंने कहा, ‘सूर्यांश टीम में छठे गेंदबाज की भूमिका निभा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर दो-तीन ओवर मीडियम पेस गेंदबाजी भी कर सकते हैं.’

‘IPL के हैंगओवर से बाहर निकलें खिलाड़ी’

सबा करीम ने भारतीय खिलाड़ियों की मानसिकता पर भी बात की. उन्होंने कहा कि टीम इंडिया के खिलाड़ी अभी भी आईपीएल की सपाट पिचों और छोटी बाउंड्री के खुमार से बाहर नहीं आ पाए हैं.

उन्होंने तीखे लहजे में कहा, ‘हम अभी भी उसी तरह क्रिकेट खेल रहे हैं जैसे भारत के छोटे मैदानों पर खेलते हैं. एक वर्ल्ड चैंपियन टीम से इस तरह के खेल की उम्मीद कतई नहीं की जा सकती.’

Tags: saba karimsaba karim career
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