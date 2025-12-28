Home > क्रिकेट > Viral Video: बस एक कैच और स्टैंड में बैठा ये युवक बन गया करोड़पति, जानिए क्या है पूरा मामला

सिर्फ एक कैच और किस्मत चमक गई! SA20 मैच में रयान रिकेल्टन का छक्का एक हाथ से लपक कर इस फैन ने जीते ₹1.08 करोड़. जानिए क्या है पूरा मामला, देखें इस पल का पूरा वीडियो.

By: Shivani Singh | Published: December 28, 2025 2:01:48 PM IST

न्यूलैंड्स के मैदान पर शुक्रवार रात SA20 के पहले ही मैच में रनों की जबरदस्त बरसात हुई. डरबन सुपर जायंट्स (DSG) और MI केप टाउन के बीच खेले गए इस मुकाबले में कुल 449 रन बने. हालांकि रयान रिकेल्टन ने MI के लिए एक तूफानी शतक जड़ा, लेकिन उनकी यह पारी टीम को जीत नहीं दिला सकी और MI केप टाउन यह मैच 15 रनों से हार गई. लेकिन इस मैच का आकर्षण कुछ और ही था. इस मैच में कुछ ऐसा हुआ जिसकी चर्चा अब पुरे क्रिकेट जगत में हो रही है.

एक कैच और 1 करोड़ का इनाम!

मैच के दौरान एक दिलचस्प वाकया हुआ. 13वें ओवर में रयान रिकेल्टन ने एक लंबा छक्का मारा जिसे स्टैंड में बैठे एक फैन ने एक हाथ से लपक लिया. SA20 की ‘फैन-कैच’ स्कीम के तहत उस खुशकिस्मत फैन को 2 मिलियन रैंड (करीब 1.08 करोड़ रुपये) का इनाम मिला. जिसके बाद क्रिकेट जगत में इस शख्स और इस इनाम ककी बहुत चर्चा हो रही है

DSG का ऐतिहासिक स्कोर

डरबन सुपर जायंट्स ने पहले बैटिंग करते हुए 232/5 का विशाल स्कोर खड़ा किया। यह SA20 के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है. इससे पहले यह रिकॉर्ड सनराइजर्स ईस्टर्न केप (204 रन) के नाम था. पूरे मैच में चौकों-छक्कों की झड़ी लगी रही, कुल 25 छक्के और 40 चौके जड़े गए.

शानदार शुरुआत और तूफानी बैटिंग

DSG के लिए न्यूजीलैंड की ओपनिंग जोड़ी, डेवोन कॉनवे और केन विलियमसन ने मैदान मार लिया. दोनों ने मिलकर सिर्फ 8.3 ओवर में 96 रन जोड़ दिए. केन विलियमसन ने 25 गेंदों में 40 रन बनाए. डेवोन कॉनवे ने 33 गेंदों में 64 रनों की पारी खेली. अंत में मार्करम (35) और जोन्स (33*) ने तेजी से रन बटोरकर स्कोर को 230 के पार पहुँचाया.

मैच का रोमांच

आखिरी ओवर में जीत के लिए 22 रन चाहिए थे, लेकिन DSG के गेंदबाज एथन बॉश (4/46) ने अपना संयम बनाए रखा. उन्होंने रिकेल्टन को आउट कर अपनी टीम की जीत पक्की कर दी।

