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SA टी20 लीग के शेड्यूल का ऐलान, 17 तारीख से खेले जाएंगे मैच, पहला मुकाबला किसका?

एसए20 2027 का पूरा शेड्यूल जारी हो गया है. टूर्नामेंट 17 जनवरी से 21 फरवरी तक खेला जाएगा. पहले मुकाबले में सनराइजर्स ईस्टर्न केप और प्रिटोरिया कैपिटल्स आमने-सामने होंगे. फाइनल लगातार दूसरे साल न्यूलैंड्स, केपटाउन में खेला जाएगा. वहीं पहली बार पार्ल को प्लेऑफ मुकाबले की मेजबानी मिली है. एसए20 कमिश्नर ग्रीम स्मिथ ने नए सीजन को लेकर उत्साह जताया और इसे क्रिकेट प्रशंसकों के लिए शानदार टूर्नामेंट बताया.

By: Satyam Sengar | Published: July 23, 2026 4:46:02 PM IST

SA टी20 लीग के शेड्यूल का ऐलान.
SA टी20 लीग के शेड्यूल का ऐलान.


दक्षिण अफ्रीका की टी20 लीग एसए20 2027 का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है. इस बार टूर्नामेंट 17 जनवरी से 21 फरवरी 2027 तक खेला जाएगा. सीजन के पहले मुकाबले में मौजूदा चैंपियन सनराइजर्स ईस्टर्न केप का सामना पिछले सीजन की उपविजेता प्रिटोरिया कैपिटल्स से सेंट जॉर्ज पार्क, ग्केबरहा में होगा. यह मुकाबला पिछले सीजन के फाइनल का दोबारा देखने को मिलेगा. वहीं दूसरे दिन पार्ल रॉयल्स अपने घरेलू मैदान पर जोहान्सबर्ग सुपर किंग्स से भिड़ेगी.

टूर्नामेंट के दौरान चार शनिवार यानी 23 जनवरी, 30 जनवरी, 6 फरवरी और 13 फरवरी को डबल हेडर मुकाबले खेले जाएंगे. लीग चरण का आखिरी मैच 14 फरवरी को एमआई केपटाउन और प्रिटोरिया कैपिटल्स के बीच न्यूलैंड्स मैदान पर होगा. इसके बाद प्लेऑफ मुकाबलों की शुरुआत होगी, जिसमें क्वालिफायर-1, एलिमिनेटर, क्वालिफायर-2 और फाइनल के जरिए नए चैंपियन का फैसला होगा.

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न्यूलैंड्स में लगातार दूसरे साल होगा फाइनल
एसए20 का फाइनल 21 फरवरी को न्यूलैंड्स, केपटाउन में खेला जाएगा. लगातार दूसरे सीजन और कुल तीसरी बार इस ऐतिहासिक मैदान को फाइनल की मेजबानी मिली है. एसए20 लीग कमिश्नर ग्रीम स्मिथ ने कहा कि नए सीजन का शेड्यूल जारी होना लीग के लिए बड़ी शुरुआत है. उन्होंने कहा कि पिछले सीजन के फाइनलिस्ट सनराइजर्स ईस्टर्न केप और प्रिटोरिया कैपिटल्स के बीच पहला मैच कराना नए सीजन की शानदार शुरुआत होगी.

पहली बार पार्ल में होगा प्लेऑफ मुकाबला
केपटाउन के मेयर जिओर्डिन हिल-लुईस ने कहा कि उनकी सिटी एक बार फिर एसए20 फाइनल की मेजबानी करके गर्व महसूस कर रही है. उन्होंने कहा कि इसी साल शहर आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप की भी मेजबानी करेगा, जिससे यह क्रिकेट के लिए और भी खास साल बन जाएगा. वहीं ग्रीम स्मिथ ने बताया कि पहली बार पार्ल को प्लेऑफ मुकाबले की मेजबानी मिली है. उनके अनुसार पार्ल के क्रिकेट प्रशंसकों ने हर सीजन शानदार समर्थन दिया है और अब उन्हें क्वालिफायर-1 की मेजबानी का इनाम मिला है.

Tags: home-hero-pos-4SA20 League
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