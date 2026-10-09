SA vs AUS: 33 गेंद खेलकर भी नहीं खुला खाता, कैंसर को हराकर लौटा था ये ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड

Nic Maddinson 33 ball duck: ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज निक मैडिनसन ने करीब 10 साल टेस्ट टीम में वापसी की, लेकिन उनकी वापसी बेहद खराब रही. निक मैडिनसन अपने कमबैक मैच में खाता भी नहीं खोल पाए और बिना कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए. दरअसल, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच डरबन में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग-11 में निक मैडिनसन को मौका दिया गया, जिन्होंने 10 साल बाद टीम में वापसी की है. 34 साल के सलामी बल्लेबाज निक मैडिनसन वापसी के पहले ही मैच में बिना कोई रन बनाए आउट हो गए. 33 गेंद खेलने के बावजूद वह अपना खाता तक नहीं खोल पाए. साउथ अफ्रीका के स्टार तेज गेंदबाज मार्को यान्सन ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया. इसी के साथ निक मैडिनसन ने एक शर्मनाक रिकॉर्ड भी बना दिया है.

निक मैडिनसन ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड

निक मैडिनसन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ डरबन टेस्ट में 33 गेंद पर 0 रन बनाए, जिससे उनके नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया. अब उनके नाम 21वीं सदी में किसी टेस्ट ओपनर द्वारा ‘डक’ के साथ खेली गई सबसे लंबी पारी का शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. बता दें कि निक मैडिनसन ने दिसंबर 2016 में पाकिस्तान के खिलाफ अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था. इसके बाद उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया है. अब उन्हें साल 2026 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वापसी का मौका मिला है, लेकिन वो पहले ही मैच में फ्लॉप रहे.

मैडिनसन का टेस्ट करियर

34 साल के निक मैडिनसन ने 2016 में मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर 3 टेस्ट मैच खेले थे. उन्होंने एडिलेड में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैट रेनशॉ के साथ अपना डेब्यू किया था. मैडिनसन ने मार्च 2025 के बाद से कोई फर्स्ट-क्लास क्रिकेट भी नहीं खेला है. उन्होंने दिसंबर 2018 से मार्च 2024 के बीच शेफील्ड शील्ड में 52.37 की औसत से रन बनाए. हालांकि बाद में उन्हें कैंसर की बीमारी का पता चला. करीब 10 महीने तक कैंसरी की गंभीर से बीमारी से लड़कर उन्होंने मैदान पर वापसी की.

मैच का क्या हाल?

पहले टेस्ट की बात करें, तो ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था. ट्रेविस हेड और निक मैडिनसन पारी की शुरुआत करने आए. जोस इंग्लिश की चोटिल होने की वजह से स्क्वॉड में शामिल हुए मैडिनसन बल्ले से पूरी तरह फ्लॉप रहे. वह 33 गेंद पर 0 रन बनाकर आउट हो गए. वहीं, ट्रेविस हेड 19 गेंद पर सिर्फ 9 रन बना पाए. मार्नस लाबुशेन ने 37 रन बनाकर पारी को संभाला, जबकि स्टीव स्मिथ ने 25 रन बनाए. फिलहाल ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट के नुकसान पर 107 रन बना लिए हैं. मैट रेनशॉ और एलेक्स कैरी की जोड़ी क्रीज पर है.