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SA vs AUS: हार के डर से कंगारुओं ने बदली टीम? 2 प्लेयर्स की छुट्टी, स्टीव स्मिथ भी होंगे बाहर!

SA vs AUS 3rd Test: ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच 27 अक्टूबर से केप टाउन में तीसरा टेस्ट मैच शुरू होगा. यह सीरीज डिसाइडर मुकाबला है, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड में बदलाव किया है. ऑस्ट्रेलिया ने 2 खिलाड़ियों को तीसरे टेस्ट से पहले रिलीज कर दिया है.

By: Ankush Upadhayay | Published: October 26, 2026 5:16:16 PM IST

साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया ने बदली टीम.
साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया ने बदली टीम.


Australia Squad for 3rd Test: ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है. अभी यह सीरीज 1-1 से बराबरी पर है. सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच 27 अक्टूबर से शुरू होगा. इस टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपनी प्लेइंग-11 में बड़े बदलाव किए हैं. पिछले टेस्ट में पैट कमिंस की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलिया को साउथ अफ्रीका से करारी हार का सामना करना पड़ा था. टेम्बा बावुमा की साउथ अफ्रीकी टीम ने दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को पारी और 31 रन के अंतर से हराया था.

ऐसे में ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज डिसाइडर मैच के लिए स्क्वाड में 2 बदलाव किए हैं. ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे टेस्ट से पहले सलामी बल्लेबाज निक मैडिनसन और बैकअप विकेटकीपर सैम हार्पर को टीम से रिलीज कर दिया है. ये दोनों खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया लौट गए हैं, जहां पर वो घरेलू टूर्नामेंट शेफील्ड शील्ड में खेलते दिखाई देंगे.

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तीसरे टेस्ट में बदलेगी ओपनिंग जोड़ी

साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम की प्लेइंग-11 में बदलाव होने वाला है. ऑस्ट्रेलिया की ओर से नई ओपनिंग जोड़ी पारी की शुरुआत करेगी. दरअसल, अभी तक इस दौरे पर निक मैडिनसन और ट्रेविस हेड ओपनिंग कर रहे थे. मैडिनसन 2 टेस्ट मैच की 4 पारियों में सिर्फ एक बार ही 10 से ज्यादा रन बना पाए थे. इसके चलते उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया है. अब माना जा रहा है कि मैट रेनशॉ तीसरे टेस्ट में ट्रेविस हेड के साथ ओपनिंग करने उतर सकते हैं.

स्टीव स्मिथ के खेलने पर सस्पेंस

केप टाउन में होने वाले सीरीज डिसाइडर टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ के खेलने पर सस्पेंस बना हुआ है. स्टीव स्मिथ गर्दन की समस्या से जूझ रहे हैं. तीसरे टेस्ट से पहले उनका फिटनेस टेस्ट किया जाएगा, जिसके बाद ही उनके खेलने पर फैसला लिया जाएगा. स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के सबसे अहम बल्लेबाज हैं. ऐसे में अगर वो फिट नहीं हो पाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए समस्या हो सकती है. ऑस्ट्रेलिया के लिए गुड न्यूज यह है कि स्टार ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन और विकेटकीपर जोश इंग्लिश अपनी इंजरी से उबर चुके हैं. ऐसे में इन दोनों की प्लेइंग-11 में वापसी की संभावना है.

तीसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम

पैट कमिंस ( कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, कूपर कॉनली, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुन्हेमन, मार्नस लाबुशेन, नाथन लायन, माइकल नेसर, मैट रेनशॉ, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, ब्यू वेब्स्टर.

Tags: SA vs AUS
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