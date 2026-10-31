SA vs AUS: ऑस्ट्रेलिया ने गंवाई जीती हुई सीरीज! 111 रन पर ढेर हुए कंगारू, साउथ अफ्रीका ने 176 रन से रौंदा

SA vs AUS 3rd Test Result: साउथ अफ्रीका ने केपटाउन में खेले गए तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह हरा दिया. इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 176 रनों के बड़े अंतर से शिकस्त दी. इसी के साउथ अफ्रीका ने 3 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है. तीसरे टेस्ट के आखिरी दिन ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 288 रनों की जरूरत थी, जबकि साउथ अफ्रीका को 10 विकेट चाहिए थे. इस टारगेट का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम सिर्फ 111 रन के स्कोर पर सिमट गई.

साउथ अफ्रीका की खतरनाक गेंदबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया का कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाया. साइमन हार्मर ने अकेले 6 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी. उनके अलावा कगिसो रबाडा ने भी 3 विकेट चटकाए. इसके दम पर साउथ अफ्रीका ने 176 रनों से जीत दर्ज की.

तीसरे टेस्ट में क्या-क्या हुआ?

इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले साउथ अफ्रीका को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था. साउथ अफ्रीका की टीम ने पहली पारी में 329 रन बनाए. साउथ अफ्रीका की ओर से मार्कस एकरमैन ने 95 रनों की पारी खेली. उनके अलावा एडन मार्करम ने 78 रन, डेविड बेडिंगहम ने 50 रन बनाए. वहीं, मार्को यान्सन ने 52 और रयान रिकेल्टन ने 42 रनों का योगदान दिया. ऑस्ट्रेलिया की ओर से मिचेल स्टार्क ने पहली पारी में 6 विकेट चटकाए. उनके अलावा नाथन लायन ने 2 विकेट, जोश हेजलवुड और कूपर कॉनली ने 1-1 विकेट लिए.

ऑस्ट्रेलिया ने बना ली थी बढ़त

साउथ अफ्रीका के 329 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 429 रन बनाकर 100 रन से बढ़त बना ली. ऑस्ट्रेलिया की ओर से जोश इंग्लिस ने 102 रन बनाए, जबकि एलेक्स कैरी ने 80 रनों की पारी खेली. उनके अलावा मैट रेनशॉ ने 74 रन और कैमरन ग्रीन ने 65 रन बनाए, जबकि ट्रेविस हेड ने 41 और कूपर कॉनली ने 29 रनों की पारी खेली. वहीं, साउथ अफ्रीका की ओर से साइमन हार्मर ने 4 विकेट लिए, जबकि मार्को यान्सन ने 3 विकेट और कगिसो रबाडा ने 1 विकेट लिए.

साउथ अफ्रीका ने कैसे की वापसी?

साउथ अफ्रीका की टीम पहली पारी में 100 रन से पिछड़ गई थी. इसके बाद साउथ अफ्रीका ने दूसरी पारी में 181 रन के स्कोर पर 5 विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद रयान रिकेल्टन और वियान मुल्डर ने टीम की पारी संभाली. रिकेल्टन ने 101 रनों की पारी खेली, जबकि मुल्डर ने 115 रन बनाए. उनके अलावा मार्कस एकरमैन ने 62 और मैथ्यू ब्रीट्जके ने 43 रन बनाए. इसके दम पर साउथ अफ्रीका ने दूसरी पारी में 387 रन बनाए, जिससे ऑस्ट्रेलिया को 288 रनों का टारगेट मिला.

ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी फ्लॉप

288 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की बल्लेबाजी फ्लॉप रही. साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने मैदान पर उतरते ही कहर बरपाना शुरू कर दिया. दाएं हाथ के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने पारी के पहले ही ओवर में 2 बल्लेबाजों को आउट कर दिया. रबाडा ने मैट रेनशॉ और मार्नस लाबुशेन को पवेलियन भेज दिया. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की पारी संभल ही नहीं पाई. रबाडा के बाद साइमन हार्मर ने अपनी फिरकी पर ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों को घुमाया. ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 62 रन के स्कोर पर 8 विकेट खो दिए.