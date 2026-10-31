SA vs AUS: 2 दोस्त ने मिलकर मचाई तबाही, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया ऐसा रिकॉर्ड, जो पहले कभी नहीं हुआ

SA vs AUS 3rd Test: साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच केपटाउन में खेला जा रहा है. यह सीरीज डिसाइडर मुकाबला है, जो आखिरी दिन तक पहुंच गया है. इस टेस्ट के आखिरी दिन ऑस्ट्रेलिया के सामने 288 रनों का टारगेट है. अगर आखिरी यानी 5वें दिन ऑस्ट्रेलिया ने 288 रन बना लिए, तो सीरीज अपने नाम कर लेगा. वहीं, अगर साउथ अफ्रीका को जीत हासिल करनी है, तो ऑस्ट्रेलिया को ऑलआउट करना होगा.

इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका टीम शुरुआती 3 दिनों में पिछड़ी हुई थी, लेकिन फिर 2 दोस्तों ने टीम की वापसी कराई. दरअसल, रयान रिकेल्टन और वियान मुल्डर ने शतक लगाकर साउथ अफ्रीका को मुश्किल से बाहर निकाला. साउथ अफ्रीका ने दूसरी पारी में सिर्फ 181 रन के स्कोर पर 5 विकेट खो दिए थे. इसके बाद रयान रिकेल्टन और वियान मुल्डर ने पारी की संभाला. उन दोनों के बीच 154 रनों की विशाल साझेदारी हुई. इसके दम पर पिछली पारी में पिछड़ने के बाद साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 288 रनों का टारगेट दिया.

रिकल्टन-मुल्डर ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

रयान रिकेल्टन और वियान मुल्डर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाकर बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. दरअसल, वे दोनों दुनिया के पहले जोड़ीदार बन गए हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 और 7 नंबर या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाया है. वहीं, ओवरऑल सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में 4 बार ऐसा हुआ है, जब विपक्षी टीम के खिलाफ दूसरी पारी में नंबर 6 और 7 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए बल्लेबाजों ने शतक लगाया है.

आखिरी बार यह उपलब्धि साल 1989 में ऑस्ट्रेलिया के डीन जोन्स और स्टीव वॉ ने होबार्ट में श्रीलंका के खिलाफ हासिल की थी. पहली बार यह कारनामा साल 1937 में देखने को मिला था, जब ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज जैक फिंगलटन और डॉन ब्रैडमैन ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर इंग्लैंड के खिलाफ दूसरी पारी में शतक जड़े थे.

ऑस्ट्रेलिया को मिला 288 रन का लक्ष्य

तीसरे टेस्ट में रयान रिकेल्टन ने छठे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 219 गेंद में 46.11 की स्ट्राइक रेट से 101 रन बनाए. वहीं, वियान मुल्डर सातवें नंबर पर आकर 221 गेंदों में 52.03 की स्ट्राइक रेट से 115 रनों की पारी खेली. इसके दम पर साउथ अफ्रीका ने दूसरी पारी में 387 रन बनाए. साउथ अफ्रीकी टीम पहली पारी में 100 रन से पिछड़ गई थी. ऐसे में ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 287 रनों का टारगेट मिला.

बचपन के दोस्त हैं रिकेल्टन-मुल्डर

बता दें कि रयान रिकेल्टन और वियान मुल्डर बचपन के दोस्त हैं. उन दोनों ने जोहान्सबर्ग स्थित सेंट स्टिथियंस कॉलेज से एक साथ पढ़ाई की है. अब वे दोनों साउथ अफ्रीका के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं.