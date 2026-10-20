SA vs AUS: कप्तान हो तो ऐसा! 40 रन गिरे थे 4 विकेट, फिर टेम्बा बावुमा ने किया कमाल, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ठोका पहला शतक

Temba Bavuma 5th Test Century: साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शतक लगा दिया है. उन्होंने चौथे नंबर पर आकर मुश्किल में फंसी साउथ अफ्रीकी टीम की पारी को संभाला और शानदार शतक लगाया. इस शतक के साथ ही उन्होंने इतिहास रच दिया है. दरअसल, यह उनका 5वां टेस्ट शतक है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली सेंचुरी है. इतना ही नहीं, टेम्बा बावुमा साउथ अफ्रीका के पहले ऐसे कप्तान हैं, जिन्होंने गकेबरहा के सेंट जॉर्ड मैदान पर टेस्ट शतक लगाया है. बावुमा से पहले साउथ अफ्रीका का कोई कप्तान इस मैदान पर टेस्ट शतक नहीं लगा पाया था. अब बावुमा ने यह सूखा खत्म कर दिया है. खास बात यह है कि कप्तान टेम्बा बावुमा का यह शतक तब आया, जब साउथ अफ्रीका को सबसे ज्यादा जरूरत थी.

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