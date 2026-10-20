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SA vs AUS: कप्तान हो तो ऐसा! 40 रन गिरे थे 4 विकेट, फिर टेम्बा बावुमा ने किया कमाल, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ठोका पहला शतक

SA vs AUS 2nd Test: साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंट जॉर्ज पार्क में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में शतक लगा दिया है. वह साउथ अफ्रीका के पहले ऐसे कप्तान हैं, जिन्होंने इस मैदान पर टेस्ट शतक लगाया है.

By: Ankush Upadhayay | Published: October 20, 2026 6:29:21 PM IST

टेम्बा बावुमा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में जड़ा शतक.
टेम्बा बावुमा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में जड़ा शतक.


Temba Bavuma 5th Test Century: साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शतक लगा दिया है. उन्होंने चौथे नंबर पर आकर मुश्किल में फंसी साउथ अफ्रीकी टीम की पारी को संभाला और शानदार शतक लगाया. इस शतक के साथ ही उन्होंने इतिहास रच दिया है. दरअसल, यह उनका 5वां टेस्ट शतक है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली सेंचुरी है. इतना ही नहीं, टेम्बा बावुमा साउथ अफ्रीका के पहले ऐसे कप्तान हैं, जिन्होंने गकेबरहा के सेंट जॉर्ड मैदान पर टेस्ट शतक लगाया है. बावुमा से पहले साउथ अफ्रीका का कोई कप्तान इस मैदान पर टेस्ट शतक नहीं लगा पाया था. अब बावुमा ने यह सूखा खत्म कर दिया है. खास बात यह है कि कप्तान टेम्बा बावुमा का यह शतक तब आया, जब साउथ अफ्रीका को सबसे ज्यादा जरूरत थी.

खबर अपडेट की जा रही है…

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Tags: SA vs AUSTemba Bavuma
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