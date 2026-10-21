SA vs AUS: दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की घनघोर बेइज्जती! 100 रन भी नहीं बना पाए कंगारू, यान्सन ने बरपाया कहर, अब खेल रहे फॉलोऑन

SA vs AUS 2nd Test: साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की हालत खराब हो गई है. ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में सिर्फ 99 रन के स्कोर पर ढेर हो गई. इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की फॉलोऑन खेलना पड़ा रहा है. दरअसल, साउथ अफ्रीका ने इस टेस्ट की पहली पारी में 425/9 के स्कोर पर पारी घोषित की थी. इसके जवाब में उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम सिर्फ 99 रन के स्कोर पर ही सिमट गई. इससे साउथ अफ्रीका ने 326 रनों से बढ़त बना ली. 200 रन से ज्यादा की लीड होने की वजह से साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने फॉलोऑन लागू कर दिया. इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम फिर से बल्लेबाजी करने उतरेगी. फिलहाल साउथ अफ्रीका के पास 326 रनों की लीड है, जबकि जीत के लिए 10 विकेट की जरूरत है. हालांकि इस टेस्ट में अब सिर्फ 4 सेशन बचे हुए हैं.

ऑस्ट्रेलिया पर टूटा मार्को यान्सन का कहर

साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाजों ने दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी को ध्वस्त कर दिया. अफ्रीका के तेज गेंदबाज मार्को यान्सन ने घातक गेंदबाजी करते हुए पहली पारी में 5 विकेट चटकाए. उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 5वीं बार 5 विकेट हॉल लिया. उनके अलावा कगिसो रबाडा और वियान मुल्डर ने 2-2 विकेट चटकाए, जबकि एनरिक नॉर्ख्या को 1 विकेट मिला. इसके दम पर साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 99 रन पर ढेर कर दिया. ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्टीव स्मिथ ने सबसे ज्यादा 28 रन बनाए. उनके अलावा मार्नस लाबुशेन और ट्रेविस हेड ने 14-14 रनों का योगदान दिया. हालांकि कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया.

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