SA vs AUS: 22 साल के बल्लेबाज और 19 साल के गेंदबाज के आंधी में उड़ गई ऑस्ट्रेलिया की टीम, साउथ अफ्रीका के दो जांबाजों ने किया ऐसा कारनामा, पूरी दुनिया में मचा हंगामा

SA vs AUS: तीन मैचों के T20I सीरीज के दूसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 53 रनों से हरा दिया। पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 17 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन शानदार वापसी करते हुए साउथ अफ्रीका ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली। वहीं तीसरा औक निर्णायक मुकाबला 16 अगस्त को खेला जाएगा। दूसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका के 22 साल के खिलाड़ी डेवाल्ड ब्रेविस ने कुछ ऐसा किया जिससे ऑस्ट्रेलिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया।

डेवाल्ड ब्रेविस ने किया कमाल

दूसरे T20I मैच में साउथ अफ्रीका के 22 साल के खिलाड़ी डेवाल्ड ब्रेविस ने तूफानी शतक ठोक दिया। उन्होंने अपने करियर का पहला शतक 41 गेंदों में ठोका। इस मैच में उन्होंने 56 गेंदों में 8 छक्कों और 12 चौकों की मदद से नाबाद 125 रन बनाए। इनके अलावा ट्रिस्टिन स्टब्स ने 31 रनों की पारी खेली, जिसकी मदद से दक्षिण अफ्रीका ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 218 रन बनाए।

बॉश-मफाका की शानदार गेंदबाजी

दक्षिण अफ्रीका के लिए 19 वर्षीय तेज़ गेंदबाज़ बॉश-मफ़ाका ने तीन विकेट लेकर मेज़बान टीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा कॉर्बिन बॉश ने भी तीन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। 219 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 17.4 ओवर में मात्र 165 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से टिम डेविड ने 24 गेंदों पर 4 चौकों और 4 छक्कों की मदद से सर्वाधिक 50 रन बनाए।

ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बेहद खराब

बड़े स्कोर का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम केवल 112 रनों पर पवेलियन लौट गई। ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा रन टिम डेविड (54) ने बनाए। इसके अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी ने 18 गेंदों में 26 रन बनाए। कप्तान मिशेल मार्श ने 13 गेंदों पर 22 रनों की पारी खेली। उनके अलावा कोई और बल्लेबाज विकेट पर टिक नहीं सका। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी की बात करें तो बेन ड्वारशुइस और ग्लेन मैक्सवेल ने 2-2 विकेट लिए। जोश हेजलवुड और एडम जम्पा को एक-एक विकेट मिला।