Home > खेल > SA vs AUS: 22 साल के बल्लेबाज और 19 साल के गेंदबाज के आंधी में उड़ गई ऑस्ट्रेलिया की टीम, साउथ अफ्रीका के दो जांबाजों ने किया ऐसा कारनामा, पूरी दुनिया में मचा हंगामा

SA vs AUS: 22 साल के बल्लेबाज और 19 साल के गेंदबाज के आंधी में उड़ गई ऑस्ट्रेलिया की टीम, साउथ अफ्रीका के दो जांबाजों ने किया ऐसा कारनामा, पूरी दुनिया में मचा हंगामा

sa vs wi:दूसरे T20I मैच में साउथ अफ्रीका के 22 साल के खिलाड़ी डेवाल्ड ब्रेविस ने तूफानी शतक ठोक दिया। उन्होंने अपने करियर का पहला शतक 41 गेंदों में ठोका।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 13, 2025 09:48:21 IST

sa vs wi
sa vs wi

SA vs AUS: तीन मैचों के T20I सीरीज के दूसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 53 रनों से हरा दिया। पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 17 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन शानदार वापसी करते हुए साउथ अफ्रीका ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली। वहीं तीसरा औक निर्णायक मुकाबला 16 अगस्त को खेला जाएगा। दूसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका के 22 साल के खिलाड़ी डेवाल्ड ब्रेविस ने कुछ ऐसा किया जिससे ऑस्ट्रेलिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 

डेवाल्ड ब्रेविस ने किया कमाल

दूसरे T20I मैच में साउथ अफ्रीका के 22 साल के खिलाड़ी डेवाल्ड ब्रेविस ने तूफानी शतक ठोक दिया। उन्होंने अपने करियर का पहला शतक 41 गेंदों में ठोका। इस मैच में उन्होंने 56 गेंदों में 8 छक्कों और 12 चौकों की मदद से नाबाद 125 रन बनाए। इनके अलावा ट्रिस्टिन स्टब्स ने 31 रनों की पारी खेली, जिसकी मदद से दक्षिण अफ्रीका ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 218 रन बनाए।

बॉश-मफाका की शानदार गेंदबाजी

दक्षिण अफ्रीका के लिए 19 वर्षीय तेज़ गेंदबाज़ बॉश-मफ़ाका ने तीन विकेट लेकर मेज़बान टीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा कॉर्बिन बॉश ने भी तीन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। 219 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 17.4 ओवर में मात्र 165 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से टिम डेविड ने 24 गेंदों पर 4 चौकों और 4 छक्कों की मदद से सर्वाधिक 50 रन बनाए।

ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बेहद खराब

बड़े स्कोर का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम केवल 112 रनों पर पवेलियन लौट गई। ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा रन टिम डेविड (54) ने बनाए। इसके अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी ने 18 गेंदों में 26 रन बनाए। कप्तान मिशेल मार्श ने 13 गेंदों पर 22 रनों की पारी खेली। उनके अलावा कोई और बल्लेबाज विकेट पर टिक नहीं सका। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी की बात करें तो बेन ड्वारशुइस और ग्लेन मैक्सवेल ने 2-2 विकेट लिए। जोश हेजलवुड और एडम जम्पा को एक-एक विकेट मिला। 

PAK vs WI :पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज के सामने टेक दिए घुटने, टूटा 34 साल पुराना रिकॉर्ड, सुनते ही छाती पीटने लगे शहबाज-मुनीर

Tags: SA vs AUS
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

देसी घी के ये फायदे, आपके चहरे को देंगे एक...

August 12, 2025

जानिए करी पत्ते के फायदे

August 12, 2025

अगर आप भी मोटापे से हैं परेशान , तो ये...

August 12, 2025

जानिए लो ब्लड प्रेशर होने पर क्या होता है?

August 12, 2025

क्या आपने कभी सोचा है किन चीजों के सेवन से...

August 12, 2025

रोज सुबह खाली पेट घी खाने से शरीर मे क्या...

August 12, 2025
SA vs AUS: 22 साल के बल्लेबाज और 19 साल के गेंदबाज के आंधी में उड़ गई ऑस्ट्रेलिया की टीम, साउथ अफ्रीका के दो जांबाजों ने किया ऐसा कारनामा, पूरी दुनिया में मचा हंगामा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

SA vs AUS: 22 साल के बल्लेबाज और 19 साल के गेंदबाज के आंधी में उड़ गई ऑस्ट्रेलिया की टीम, साउथ अफ्रीका के दो जांबाजों ने किया ऐसा कारनामा, पूरी दुनिया में मचा हंगामा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

SA vs AUS: 22 साल के बल्लेबाज और 19 साल के गेंदबाज के आंधी में उड़ गई ऑस्ट्रेलिया की टीम, साउथ अफ्रीका के दो जांबाजों ने किया ऐसा कारनामा, पूरी दुनिया में मचा हंगामा
SA vs AUS: 22 साल के बल्लेबाज और 19 साल के गेंदबाज के आंधी में उड़ गई ऑस्ट्रेलिया की टीम, साउथ अफ्रीका के दो जांबाजों ने किया ऐसा कारनामा, पूरी दुनिया में मचा हंगामा
SA vs AUS: 22 साल के बल्लेबाज और 19 साल के गेंदबाज के आंधी में उड़ गई ऑस्ट्रेलिया की टीम, साउथ अफ्रीका के दो जांबाजों ने किया ऐसा कारनामा, पूरी दुनिया में मचा हंगामा
SA vs AUS: 22 साल के बल्लेबाज और 19 साल के गेंदबाज के आंधी में उड़ गई ऑस्ट्रेलिया की टीम, साउथ अफ्रीका के दो जांबाजों ने किया ऐसा कारनामा, पूरी दुनिया में मचा हंगामा
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?