SA vs AUS: स्टीव स्मिथ ने रचा इतिहास, साउथ अफ्रीका टेस्ट में लपका जादुई कैच, जो रूट को छोड़ा पीछे

Steve Smith World Record: ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने टेस्ट क्रिकेट में महारिकॉर्ड बना दिया है. स्टीव स्मिथ टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के तीसरे दिन यह उपलब्धि हासिल की. इसी के साथ उन्होंने इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी जो रूट को पछाड़ दिया है, जिनके नाम टेस्ट में सबसे ज्यादा कैच लेने का रिकॉर्ड दर्ज था. अब स्टीव स्मिथ ने जो रूट को पीछे छोड़ दिया है.

साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच डरबन में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इस मुकाबले से पहले स्टीव स्मिथ को जो रूट का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सिर्फ 2 कैच की जरूरत थी. स्मिथ ने पहले नाथन लॉयन की गेंद पर टेंबा बावुमा का कैच पकड़कर रूट की बराबरी की.

स्टीव स्मिथ ने लपका जादुई कैच

साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान स्टीव स्मिथ ने दूसरा कैच लेकर जो रूट का रिकॉर्ड तोड़ा. उन्होंने साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज डेविल बेडिंघम का जादुई कैच लपककर यह खास उपलब्धि हासिल की. उन्होंने अफ्रीका की पारी के दौरान 31वें ओवर में पैट कमिंस की गेंद पर डेविड बेडिंघम का शानदार कैच लपका. बेडिंघम ने गलत तरीके से बैक फुट ड्राइव खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले का मोटा किनारा लेते हुए फर्स्ट स्लिप में उछल गई. वहां पर खड़े स्टीव स्मिथ ने एक लंबी छलांग लगाते हुए हवा में डेविड का कैच लपका. इस कैच को देखकर सभी हैरान रह गए. यह टेस्ट क्रिकेट में स्टीव स्मिथ का बतौर फील्डर 221वां कैच था. वहीं, जो रूट के नाम 220 कैच दर्ज हैं.

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले फील्डर

स्टीव स्मिथ- 221*

जो रूट- 220

राहुल द्रविड़- 210

महेला जयवर्धने- 205

जैक्स कैलिस- 200

रिकी पोंटिंग- 196

डरबन टेस्ट मैच का क्या हाल?