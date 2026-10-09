SA vs AUS 1st Test: स्टीव स्मिथ ने बनाए सिर्फ 25 रन, फिर भी रच दिया इतिहास, टेस्ट में बनाया महारिकॉर्ड

SA vs AUS 1st Test: साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच 9 अक्टूबर को 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज हुआ. इस सीरीज का पहला मुकाबला साउथ अफ्रीका के डरबन में खेला जा रहा है. इस टेस्ट मैच की पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने 25 रन बनाए. भले ही वह बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने इतिहास रट दिया. स्टीव स्मिथ ने सिर्फ 25 रन बनाकर टेस्ट क्रिकेट में बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली.

दरअसल, वह टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं. इस मामले में उन्होंने पूर्व दिग्गज स्टीव वॉ को पीछे छोड़ दिया है. स्टीव वॉ ने साल 1985 से 2004 के बीच ऑस्ट्रेलिया के लिए कुल 168 टेस्ट मैच खेले थे. इस दौरान स्टीव वॉ ने 260 पारियों में 51.06 की औसत से 10,927 रन बनाए. अब स्टीव स्मिथ ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है.

स्टीव स्मिथ बना चुके इतने रन

ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने साल 2010 में टेस्ट डेब्यू किया था. इसके बाद से अभी तक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 126 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 224 पारियों में उनके बल्ले से 55.84 की औसत से 10,945 रन आए हैं. इसमें कुल 37 शतक और 45 अर्धशतक शामिल हैं. अब स्टीव स्मिथ के निशाने पर पूर्व ऑस्ट्रेलिया कप्तान रिकी पोंटिंग का महारिकॉर्ड है. रिकी पोंटिंग ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने अपने टेस्ट करियर में कुल 13,378 रन बनाए हैं. वहीं, एलन बॉर्डर इस मामले में दूसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट में 11,174 रन बनाए हैं.

ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट रन

13378 रन- रिकी पोंटिंग

11174 रन- एलन बॉर्डर

10945 रन- स्टीव स्मिथ

10927 रन- स्टीव वॉ

8786 रन- डेविड वॉर्नर

मैच का क्या हाल?

मैच की बात करें, तो साउथ अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया का पहला टेस्ट मैच डरबन के मैदान पर खेला जा रहा है. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया. ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट के नुकसान पर 165 रन बना लिए हैं. ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हुए, जबकि निक मैडिनसन बिना खाता खोले आउट हो गए. इसके अलावा मार्नस लाबुशेन ने 37 रनों की पारी खेली, जबकि स्टीव स्मिथ ने 25 रन बनाए. इसके अलावा एलेक्स कैरी ने 14 रनों की पारी खेली. फिलहाल पैट कमिंस 19 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि मैट रेनशॉ 38 रन बनाकर क्रीज पर जम गए हैं. वहीं, साउथ अफ्रीका की ओर से मार्को यान्सन, वियान मुल्डर और एनरिक नॉर्ख्या ने 2-2 विकेट लिए हैं.