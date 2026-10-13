SA vs AUS: कमिंस ने तोड़ा टेम्बा बावुमा का घमंड, साउथ अफ्रीका को पहले टेस्ट में रौंदा, मार्करम भी नहीं बचा पाए

SA vs AUS 1st Test: पैट कमिंस की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलिया ने इतिहास रच दिया है. ऑस्ट्रेलिया ने डरबन में खेले गए पहले टेस्ट में साउथ अफ्रीका को हरा दिया है. मैच के आखिरी दिन ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 206 के स्कोर पर ढेर कर दिया है. इससे ऑस्ट्रेलिया ने 214 रनों से मुकाबला अपने नाम कर लिया. यह टेस्ट क्रिकेट में टेम्बा बावुमा की कप्तानी में साउथ अफ्रीका की पहली हार है. अभी तक टेम्बा बावुमा ने कप्तान के तौर पर एक भी टेस्ट मैच नहीं गंवाया था. अब पैट कमिंस की ऑस्ट्रेलिया ने उनकी जीत का सिलसिला तोड़ दिया है.

इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 421 रनों का टारगेट दिया था. इस टारगेट का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीकी टीम सिर्फ 206 रन के स्कोर पर सिमट गई. साउथ अफ्रीका की ओर से एडन मार्करम ने 75 रनों की पारी खेली, जबकि डेविड बेडिंगहम ने 46 रन बनाए. हालांकि कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया, जिसके चलते अफ्रीका को 214 रनों से हार का सामना करना पड़ा.

पहले टेस्ट में क्या-क्या हुआ?

डरबन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत काफी खराब रही. ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में सिर्फ 24 रन के स्कोर पर 2 विकेट गंवा दिए, जबकि 84 के स्कोर पर 4 विकेट खो दिए. इस बीच मैट रेनशॉ ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए संकटमोचक बनकर सामने आए. उन्होंने एक छोर को संभाले रखा और लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया. रेनशॉ ने 190 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली. उन्होंने करीब 9 साल बाद टेस्ट शतक लगाया. उनके अलावा पैट कमिंस ने 43 रनों की पारी खेली, जबकि मार्नस लाबुशेन ने 37 और नाथन लायन ने 27 रनों का योगदान दिया.

इसके दम पर ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 390 रन बनाए. इसके जवाब में उतरी साउथ अफ्रीका की टीम पहली पारी में सिर्फ 284 रन ही बना पाई. साउथ अफ्रीका की ओर डेविड बेडिंगहम ने 49 रन बनाए, जबकि एडन मार्करम ने 37 रनों की पारी खेली. साउथ अफ्रीका की ओर से कोई भी बल्लेबाज पहली पारी में अर्धशतक नहीं लगा पाया. इसके चलते ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका पर 106 रनों की बढ़त बना ली.

साउथ अफ्रीका को मिला था 421 रन का टारगेट

ऑस्ट्रेलिया की टीम ने दूसरी पारी में अच्छी शुरुआत की और 6 विकेट खोकर 314 रन के स्कोर पर पारी घोषित कर दी. ऑस्ट्रेलिया की ओर से एक बार फिर मैट रेनशॉ ने बल्ला उठाया और 82 रनों की पारी खेली. उनके अलावा निक मैडिनसन ने 48 रन बनाए, जबकि ब्यू वेबस्टर ने 39 रनों का योगदान दिया. इसके चलते ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 421 रनों का टारगेट दिया.

हेजलवुड के आगे साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज ढेर

साउथ अफ्रीका ने 421 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए अच्छी शुरुआत की. 7 रन के स्कोर पर पहला विकेट गिरने के बाद एडन मार्करम और डेविड के बीच 66 रनों की साझेदारी हुई. डेविड बेडिंगहन 46 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद एडन मार्करम ने एक छोर संभाले रखा, लेकिन उन्हें किसी का साथ नहीं मिला. कप्तान टेम्बा बावुमा और ट्रिस्टन स्टब्स 1-1 से रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद वियान मुल्डर ने 29 रनों की पारी खेली, जबकि काइल वेरेने 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए.

इसके बाद मार्को यान्सन भी 35 रन बनाकर लौट गए. आखिरकार में एडन मार्करम भी 75 रन बनाकर आउट हो गए. इसके कुछ ही देर बाद साउथ अफ्रीका की टीम 206 रन के स्कोर पर ढेर हो गई. ऑस्ट्रेलिया की ओर से इस पारी में जोश हेजलवुड ने सबसे ज्यादा 6 विकेट लिए. वहीं, मैट रेनशॉ ने 2 विकेट चटकाए, जबकि पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क ने 1-1 विकेट हासिल किया.

मैट रेनशॉ और जोश हेजलवुड रहे हीरो

इस टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की जीत के सबसे बड़े हीरो मैट रेनशॉ रहे. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 190 रन बनाए थे. इसके बाद दूसरी पारी में भी 82 रनों की पारी खेली. उनके अलावा ऑस्ट्रेलिया की ओर से कोई दूसरा बल्लेबाज अर्धशतक भी नहीं लगा पाया. वहीं, गेंद से जोश हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया के हीरो रहे. उन्होंने पहली पारी में 2 विकेट लिए, जबकि दूसरी पारी में 6 विकेट चटकाए.