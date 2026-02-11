Home > क्रिकेट > SA vs AFG Super Over: टी20 में कितने सुपर ओवर की है इजाजत, जानिए क्या हैं आईसीसी के नियम? किस टीम को मिलता है ज्यादा फायदा

SA vs AFG Super Over: लक्ष्य का पीछा करते हुए अफगानिस्तान ने भी 20 ओवर में 187 रन बना लिए, जिससे मैच टाई हो गया. इसके बाद विजेता का फैसला सुपर ओवर से हुआ, जहां मुकाबला और भी रोमांचक बन गया.

By: Shubahm Srivastava | Published: February 11, 2026 5:21:32 PM IST

टी20 में कितने सुपर ओवर की है इजाजत
टी20 में कितने सुपर ओवर की है इजाजत


T20Is Super Over Rules: अहमदाबाद में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली. पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 187 रन बनाए. क्विंटन डी कॉक (59) और रायन रिकेल्टन (61) ने मजबूत अर्धशतक जड़कर टीम को शानदार शुरुआत दिलाई. अंत में हेनरिक क्लासेन की तेज पारी ने स्कोर को 180 के पार पहुंचाया.
अफगानिस्तान की ओर से राशिद खान और नवीन-उल-हक ने किफायती गेंदबाजी की. लक्ष्य का पीछा करते हुए अफगानिस्तान ने भी 20 ओवर में 187 रन बना लिए, जिससे मैच टाई हो गया. इसके बाद विजेता का फैसला सुपर ओवर से हुआ, जहां मुकाबला और भी रोमांचक बन गया.
 
T20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट के लिए मौजूदा ICC प्लेइंग कंडीशंस के तहत, नियम इस तरह से बनाए गए हैं कि पक्का नतीजा मिले और अगर कई टाई-ब्रेकर की ज़रूरत पड़े तो नया मैच हो.

क्या होता है सुपर ओवर?

एक सुपर ओवर में हर टीम के लिए छह गेंदों का एक ओवर होता है. मेन मैच में बाद में बैटिंग करने वाली टीम हमेशा शुरुआती सुपर ओवर में पहले बैटिंग करती है.
 
विकेट लिमिट: हर टीम तीन बैटर चुनती है. अगर छह गेंदें पूरी होने से पहले दो विकेट गिर जाते हैं तो इनिंग अपने आप खत्म हो जाती है.
 
बॉलिंग पर रोक: बॉलिंग करने वाली टीम चुनती है कि किस एंड से बॉलिंग करनी है. खास बात यह है कि मेन मैच का 20वां ओवर फेंकने वाला बॉलर सुपर ओवर फेंकने के लिए एलिजिबल है, लेकिन अगर मैच टाई रहता है तो कोई भी बॉलर लगातार दो सुपर ओवर नहीं फेंक सकता.

बैटर के लिए नो-रिटर्न रूल

फैंस के लिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बातों में से एक यह है कि आउट होने वाला बैटर अगले टाई-ब्रेकर में हिस्सा ले सकता है या नहीं. ICC के नियम साफ़ हैं: पिछले सुपर ओवर में आउट होने वाला कोई भी बैटर उसी मैच के अगले सुपर ओवर में बैटिंग करने के लिए एलिजिबल नहीं है.
यह नियम कैप्टन को अपने रिसोर्स को ध्यान से मैनेज करने के लिए मजबूर करता है. अगर कोई स्टार ओपनर पहले सुपर ओवर में कैच या स्टंप आउट होता है, तो उन्हें दूसरे सुपर ओवर के दौरान डगआउट से देखना होगा, चाहे उनकी मौजूदगी कितनी भी ज़रूरी क्यों न हो. हालांकि, जो बैटर टाई हुए सुपर ओवर के आखिर में “नॉट आउट” था, उसे अगले सुपर ओवर में फिर से बैटिंग करने की इजाज़त है.

कई सुपर ओवर का सीक्वेंस

अगर पहला सुपर ओवर टाई पर खत्म होता है, तो पांच मिनट के इंटरवल के बाद दूसरा खेला जाता है. यह प्रोसेस तब तक दोहराया जाता है जब तक विनर तय नहीं हो जाता. एडवांटेज को न्यूट्रल रखने के लिए, पिछले सुपर ओवर में बाद में बैटिंग करने वाली टीम अगले सुपर ओवर में पहले बैटिंग करेगी. कगिसो रबाडा के फनी मीम्स वायरल हो गए जब साउथ अफ्रीका के पेसर ने SA vs AFG T20 वर्ल्ड कप 2026 मैच के दौरान आखिरी ओवर में 2 नो-बॉल फेंकी.
 
रनों की तेज़ी और अहमियत के बावजूद, सुपर ओवर में किए गए प्रदर्शन से खिलाड़ी के ऑफिशियल करियर एवरेज पर कोई असर नहीं पड़ता है. रन, विकेट और स्ट्राइक रेट सिर्फ़ मैच तय करने के मकसद से अलग-अलग रिकॉर्ड किए जाते हैं. इससे यह पक्का होता है कि छह गेंदों की तेज़ रफ़्तार का ज़्यादा जोखिम वाला नेचर किसी खिलाड़ी के लंबे समय के इंटरनेशनल रिकॉर्ड को गलत तरीके से प्रभावित न करे.

पहले से एक बदलाव

ये नियम 2019 ODI वर्ल्ड कप में इस्तेमाल हुए विवादित बाउंड्री काउंटबैक नियम से एक बड़ा बदलाव दिखाते हैं. मौजूदा इनफिनिट सुपर ओवर मॉडल यह पक्का करता है कि मैच सिर्फ़ रनों के दम पर जीते जाएं, जिससे खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों के लिए एक ज़्यादा सही, हालांकि ज़्यादा नर्वस करने वाला नतीजा मिलता है. चल रहे T20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला सुपर ओवर और डबल सुपर ओवर साउथ अफ्रीका और अफ़गानिस्तान के बीच हुआ, जब मैच रेगुलर ओवरों में टाई हो गया था.

