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घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार, लेकिन टीम इंडिया में नहीं चला इस बल्लेबाज का जादू, धोनी ने दिया था मौका

Birthday Special: एस बद्रीनाथ ने घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार लगाया, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी छाप नहीं छोड़ पाए. उन्होंने अपने करियर में भारत के लिए सिर्फ 10 मैच ही खेले. जानें बद्रीनाथ के क्रिकेट करियर की कहानी...

By: Ankush Upadhayay | Published: August 30, 2026 11:47:26 AM IST

पूर्व भारतीय क्रिकेटर एस बद्रीनाथ.
पूर्व भारतीय क्रिकेटर एस बद्रीनाथ.


S Badrinath Birthday: भारतीय क्रिकेट में कई ऐसे खिलाड़ी देखने को मिले हैं, जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में खूब नाम कमाया, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर कुछ खास नहीं कर सके. इन्हीं खिलाड़ियों में से एक नाम सुब्रमण्यम बद्रीनाथ (S Badrinath) भी हैं. तमिलनाडु के एस बद्रीनाथ ने साल 2000 में घरेलू क्रिकेट में डेब्यू किया. उन्होंने घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार लगा दिया. लगातार घरेलू क्रिकेट में जमकर रन बनाए. एस बद्रीनाथ ने अपने फर्स्ट क्लास के करियर में 54 की औसत से 10 हजार से भी ज्यादा रन बनाए, लेकिन जब भारत के लिए खेलने का मौका मिला, तो उनकी चमक फीकी पड़ गई.

दरअसल, वे भारतीय टीम के लिए सिर्फ 10 ही मैच खेल सके. इसके बाद वो गुमनामी में खो गए. आज 30 अगस्त को एस बद्रीनाथ अपना 46वां जन्मदिन मना रहे हैं. ऐसे में उनके जन्मदिन के मौके पर आइए जानते हैं उनके करियर की कहानी…

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घरेलू क्रिकेट में लगाया रनों का अंबार

एस बद्रीनाथ ने साल 2000 में तमिलनाडु के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना शुरू किया. उस समय माना जा रहा है कि वह भारत के नए स्टार बल्लेबाज बन सकते हैं. उनकी बैटिंग टेक्निक काफी शानदार था. घरेलू क्रिकेट करियर के शुरुआती कुछ सालों में एस बद्रीनाथ कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन फिर आया साल 2005-2006 का घरेलू सीजन. इस सीजन में बद्रीनाथ ने रनों का अंबार लगा दिया. उन्होंने लगातार खूब रन बनाए.

बद्रीनथ के बल्ले से 80 की औसत से 636 रन आए. इसके बाद 2006-2007 के सीजन में 50 की औसत से 436 रन ठोके और फिर उसके अगले सीजन में 65 की औसत से 659 रन बनाए. घरेलू क्रिकेट में एस बद्रीनाथ का प्रदर्शन शानदार था, जिसके चलते उन्हें साल 2008 में भारत के लिए खेलने का मौका मिला, जिसकी इंतजार वो सालों से कर रहे थे.

भारत के लिए कैसा रहा बद्रीनाथ का करियर?

एस बद्रीनाथ ने साल 2008 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल डेब्यू किया. उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की कप्तानी में अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की. इस फॉर्मेट में एस बद्रीनाथ सिर्फ 7 ही मैच खेल पाए, जिसमें उनके बल्ले से कुल 79 रन आए. इसके अलावा बद्रीनाथ ने साल 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया, लेकिन सिर्फ 2 टेस्ट ही खेल पाए. उन्होंने 2 मैचों की 3 पारियों में 1 अर्धशतक की मदद से 63 रन बनाए. वहीं, टी20 इंटरनेशनल में एस बद्रीनाथ सिर्फ एक टी20 मैच ही खेल पाए, जो उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ साल 2011 में खेला था.

IPL में जीती 2 ट्रॉफी

एस बद्रीनाथ का इंटरनेशनल करियर भी भले ही ज्यादा लंबा नहीं रहा, लेकिन IPL में उन्होंने कई सालों तक खेला. बद्रीनाथ ने साल 2008 में चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से IPL खेलना शुरू किया था. इसके बाद उन्होंने IPL 2013 खेलने के बाद रिटायरमेंट ले लिया. इन 6 सीजन में बद्रीनाथ ने 95 मैच खेले, जिसमें 118 की स्ट्राइक रेट से 1,441 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने एमएस धोनी की कप्तानी में 2010 और 2011 में IPL ट्रॉफी भी जीती.

Tags: birthday special
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