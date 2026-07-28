गौतम गंभीर के करीबी ने छोड़ा टीम इंडिया का साथ, वापस KKR ज्वाइन करने की तैयारी…

भारतीय टीम के एसिस्टेंट कोच और गौतम गंभीर के साथी रयान टेन डोएशेट के भारतीय टीम के अलग होने की खबरें हैं. क्रिकेट टीम के सपोर्ट स्टाफ से अलग होने के बाद उनकी आईपीएल में वापसी लगभग तय मानी जा रही है. रयान टेन डोएशेट का कोलकाता फ्रेंचाइजी के साथ पुराना और सफल रिश्ता रहा है और वह दोबारा आईपीएल में जा सकते हैं. वह पहले खिलाड़ी के रूप में टीम का हिस्सा रहे और बाद में फील्डिंग कोच की जिम्मेदारी भी निभाई. अब उनके दोबारा फ्रेंचाइजी से जुड़ने की खबर सामने आई है.

रयान टेन डोएशेट ने साल 2024 में राहुल द्रविड़ के हेड कोच पद छोड़ने के बाद भारतीय टीम के सपोर्ट स्टाफ में जगह बनाई थी. उन्होंने बल्लेबाजी और फील्डिंग विभाग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हालांकि उनके पास कोई स्थायी पद नहीं था. हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर भारत के टी20 और वनडे सीरीज हारने के बाद उनके टीम से अलग होने की खबर सामने आई. उनके कार्यकाल में भारत ने 2025 का एशिया कप और 2026 का आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप जीतकर बड़ी सफलता हासिल की.

अभिषेक नायर के साथ फिर बनेगी जोड़ी

कोलकाता नाइट राइडर्स में वापसी के साथ रयान टेन डोएशेट की जोड़ी एक बार फिर अभिषेक नायर के साथ देखने को मिलेगी. दोनों पहले भारतीय टीम के सपोर्ट स्टाफ में साथ काम कर चुके हैं. इससे पहले वे कोलकाता नाइट राइडर्स के कोचिंग समूह में भी एक साथ अपनी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. ऐसे में फ्रेंचाइजी को उनके अनुभव का एक बार फिर फायदा मिलने की उम्मीद है.

केकेआर के साथ रहा है शानदार सफर

रयान टेन डोएशेट 2012 और 2014 में कोलकाता नाइट राइडर्स की आईपीएल विजेता टीम का हिस्सा रहे थे. इसके बाद 2022 में वह फील्डिंग कोच बनकर लौटे और 2024 तक टीम के साथ जुड़े रहे. इस दौरान चंद्रकांत पंडित के हेड कोच रहते हुए टीम ने एक और आईपीएल खिताब जीता. हालांकि भारतीय टीम के साथ उनका टेस्ट क्रिकेट का सफर उतना सफल नहीं रहा. भारत को ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी गंवानी पड़ी, जबकि घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड से 3-0 और दक्षिण अफ्रीका से 2-0 से टेस्ट सीरीज हार का सामना करना पड़ा.