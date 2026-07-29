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Ryan Ten Doeschate Joins KKR : कल टीम इंडिया को बाय-बाय, आज KKR से मोटा ऑफर! असिस्टेंट कोच की लग गई लॉटरी

Ryan Ten Doeschate Joins KKR : टेन डोएशेट ने इंडिया के असिस्टेंट कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है, जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (BCCI) ने उन्हें 2027 तक एक्सटेंशन दिया था. असिस्टेंट कोच का पद छोडने के 24 घंटे बाद वह KKR में शामिल हो चुके हैं.

By: Preeti Rajput | Last Updated: July 29, 2026 11:38:55 AM IST

कल टीम इंडिया को बाय-बाय, आज KKR से मोटा ऑफर! असिस्टेंट कोच की लग गई लॉटरी
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Ryan Ten Doeschate Joins KKR : इंडिया के असिस्टेंट कोच का पद छोडने के 24 घंटे बाद, नीदरलैंड के पूर्व ऑलराउंडर रायन टेन डोएशेट कोलकाता नाइट राइडर्स में लौट आए हैं. KKR स्पोर्ट्स ने बुधवार, 29 जुलाई को घोषणा करते हुए कहा कि टेन डोएशेट को हेड ऑफ क्रिकेट स्ट्रैटेजी नियुक्त किया गया है. इस पद पर वह फ्रैंचाइजी के बढते ग्लोबल नेटवर्क में क्रिकेट ऑपरेशन की देखरेख करेंगे और साथ ही तीन विदेशी टीमों के साथ ऑन-फील्ड कोचिंग की ड्यूटी भी संभालेंगे. बता दें कि, टेन डोएशेट ने इंडिया के असिस्टेंट कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है, जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (BCCI) ने उन्हें 2027 तक एक्सटेंशन दिया था. 

KKR में वापस लौटे टेन डोएशेट

कोलकाता नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स के CEO वेंकी मैसूर ने कहा, “हमें टेंडो का नाइट राइडर्स परिवार में वापस स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है. हमारी सोच और इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके अनुभव के साथ मिलकर, उन्हें इस रोल के लिए एकदम सही बनाती है. वह नाइट राइडर्स इकोसिस्टम में ग्रोथ के अगले फेज को आकार देने में मदद करेंगे.”

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क्या बोले टेन डोएशेट?

इस मौके पर टेन डोएशेट ने कहा कि ‘कई फ्रैंचाइजी में काम करने और लंबे समय के क्रिकेट स्ट्रक्चर बनाने का मौका एक खास आकर्षण था. मैं इस रोल में नाइट राइडर्स के साथ वापस आकर उत्साहित हूं. यह हमारी ग्लोबल फ्रैंचाइजी में कोचिंग और एनालिटिक्स टीमों के साथ काम करने का एक अनोखा मौका है ताकि हमारे स्काउटिंग/प्लेयर डेवलपमेंट सिस्टम को मजबूत किया जा सके.’

टेन डोएशेट KKR में लौटे

यह कदम टेन डोएशेट के लिए घर वापसी जैसा है, जिनका कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ एक दशक से भी ज्यादा पुराना नाता है. वह 2011 में एक खिलाडी के तौर पर KKR में शामिल हुए थे और उन्होंने 2012 और 2014 में फ्रेंचाइजी के IPL टाइटल जीतने वाले कैंपेन में अहम भूमिका निभाई थी. रिटायर होने के बाद, वह 2022 में कोचिंग स्टाफ के हिस्से के तौर पर लौटे और उस सपोर्ट ग्रुप के सदस्य थे जिसने गंभीर की लीडरशिप में 2024 में KKR को अपना तीसरा IPL टाइटल जिताने में मदद की थी. उनके नए काम से उन जिम्मेदारियों में काफी बढोतरी हुई है.

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इंडिया में खत्म हुआ समय

भारत की T20 वर्ल्ड कप जीत के बाद गंभीर के हेड कोच बनने के बाद जुलाई 2024 में वह नेशनल सेटअप में शामिल हुए. बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल के साथ काम करते हुए, टेन डोएशेट ने कई तरह की भूमिका निभाई, बैटिंग की तैयारी, फील्डिंग सेशन और टैक्टिकल प्लानिंग में योगदान दिया. उनके कार्यकाल के दौरान भारत ने 2025 एशिया कप जीता और 2026 में T20 वर्ल्ड कप अपने पास रखा, हालांकि टेस्ट टीम का हाल मिला-जुला रहा.

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Tags: KKRryan ten doeschate
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