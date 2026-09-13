श्रेयस अय्यर OUT, गायकवाड़ की चमकेगी किस्मत! वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया में मिलेगा मौका

Ruturaj Gaikwad Team India: भारतीय क्रिकेट टीम से जुड़ी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. टीम इंडिया में एक बार फिर से युवा बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ की वापसी होने वाली है. ऋतुराज गायकवाड़ को इस महीने के अंत में वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में मौका दिया जा सकता है. क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, श्रेयस अय्यर की गैरमौजूदगी में वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की वनडे टीम में ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया जा सकता है. गायकवाड़ ने भारत के लिए आखिरी बार दिसंबर 2025 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैच खेला था. उस मुकाबले में गायकवाड़ ने भारत के लिए अपना पहला वनडे शतक लगाया था. इसके बाद से ही वह टीम इंडिया में वापसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

गायकवाड़ को क्यों मिलेगा मौका?

दरअसल, भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक खेली जाएगी. उसी समय भारतीय टीम एशियन गेम्स खेलने के लिए जापान जाएगी, जिसमें श्रेयस अय्यर टीम की कमान संभालेंगे. ऐसे में श्रेयस अय्यर वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे. इसके चलते भारत की वनडे टीम में चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर की जगह खाली हो जाएगी. ऋतुराज गायकवाड़ वनडे में श्रेयस अय्यर के लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हैं. जब पिछले साल श्रेयस अय्यर चोटिल हुए थे, तो गायकवाड़ को ही उनकी जगह शामिल किया गया था. यही वजह है कि गायकवाड़ को एक बार फिर भारत की वनडे टीम में शामिल किया जा सकता है.

🚨 RUTURAJ GAIKWAD IS COMING BACK 💛 – Ruturaj Gaikwad likely to be included in the ODI team for WI series in the absence of Shreyas Iyer. [Cricbuzz] pic.twitter.com/m9lMcEgFDA — Johns. (@CricCrazyJohns) September 13, 2026

गायकवाड़ का वनडे में प्रदर्शन

29 साल के ऋतुराज गायकवाड़ ने साल 2022 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना डेब्यू किया था. इसके बाद से उन्होंने भारत के लिए सिर्फ 9 वनडे मैच खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 8 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 228 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 1 अर्धशतक शामिल है. गायकवाड़ ने अपना आखिरी वनडे मैच साउथ अफ्रीका के ही खिलाफ खेला था, जिसमें उन्होंने 105 रन बनाए थे.

भारत और वेस्टइंडीज का वनडे शेड्यूल

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे मैच 27 सितंबर को खेला जाएगा, जो तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा वनडे 30 सितंबर को गुवहाटी के बारसापारा स्टेडियम में होगा, जिसके बाद आखिरी और तीसरा वनडे मैच 3 अक्टूबर को टीरा के PCA क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.