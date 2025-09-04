Home > खेल > एशिया कप से पहले भारत के इस खिलाड़ी ने जड़ा धुआंधार शतक, देख घबरा गए पाकिस्तान के खिलाड़ी

एशिया कप से पहले भारत के इस खिलाड़ी ने जड़ा धुआंधार शतक, देख घबरा गए पाकिस्तान के खिलाड़ी

Rituraj Gaikwad: कुछ ही दिन में एशिया कप (Asia Cup) का आगाज होने वाला है इससे ठिक पहले भारत के बल्लेबाज ने अपने शतक से तहलका मचा दिया है।

Rituraj Gaikwad
Rituraj Gaikwad

Duleep Trophy: कुछ ही दिन में एशिया कप (Asia Cup) का आगाज होने वाला है इससे ठिक पहले भारत के बल्लेबाज ने अपने शतक से तहलका मचा दिया है। ऋतुराज गायकवाड़ (Rituraj Gaikwad) ने दलीप ट्रॉफी (Duleep Trophy) के दूसरे सेमीफाइनल में कमाल कर दिया। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज़ ने पहली पारी में शानदार शतक जड़ा। गायकवाड़ ने अपना क्लास दिखाते हुए 13 चौकों की मदद से शतक जड़ा। गायकवाड़ का शतक इसलिए भी ख़ास है क्योंकि पश्चिम क्षेत्र ने मध्य क्षेत्र के खिलाफ़ अपने दो मज़बूत बल्लेबाज़ों के विकेट जल्दी गंवा दिए थे। हम बात कर रहे हैं यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर की, ये दोनों पहली पारी में नाकाम रहे। जायसवाल सिर्फ़ 4 रन बना सके और श्रेयस अय्यर सेट होने के बाद 25 रन बनाकर आउट हो गए।

गायकवाड़ ने जड़ा शानदार शतक

ऋतुराज गायकवाड़ ने दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में अपने ही अंदाज़ में खेलते हुए स्ट्राइक रोटेशन के साथ-साथ क्लासिक चौके भी लगाए। बिना कोई जोखिम उठाए गायकवाड़ ने 70 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से शतक जड़ा। वह अपने प्रथम श्रेणी करियर में 8वीं बार शतक लगाने में कामयाब रहे।

श्रेयस अय्यर 25 रन बनाकर बोल्ड

गायकवाड़ के साथ श्रेयस अय्यर भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्होंने चार चौके लगाए लेकिन तेज़ बल्लेबाज़ी के चक्कर में वह 28 गेंदों में 25 रन बनाकर बोल्ड हो गए। गायकवाड़ हालांकि क्रीज़ पर डटे रहे और लंच के बाद अपना शतक पूरा किया।

यशस्वी जायसवा नहीं कर पाएं कुछ खास

बाएँ हाथ के बल्लेबाज़ यशस्वी जायसवाल भी इंग्लैंड दौरे के बाद पहली बार मैदान पर नज़र आए और यह खिलाड़ी सिर्फ़ 3 गेंदें खेलकर पवेलियन लौट गया। जायसवाल को बाएँ हाथ के तेज़ गेंदबाज़ खलील अहमद ने एलबीडब्ल्यू आउट किया। हार्विक देसाई भी दीपक चाहर का शिकार हुए, वह एक रन बनाकर आउट हो गए।

 इसके बाद आर्य देसाई ने ऋतुराज के साथ मिलकर 82 रनों की साझेदारी की जिससे वेस्ट ज़ोन की टीम शुरुआती झटकों से उबर पाई। कमाल की बात यह है कि एक समय गायकवाड़ के भारत की टेस्ट टीम में आने की चर्चा थी लेकिन अब वह तीनों फ़ॉर्मेट की टीम में नहीं हैं। हालाँकि, अगर गायकवाड़ इसी तरह बल्लेबाज़ी करते रहे तो वह वेस्टइंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए दावा ज़रूर ठोक सकते हैं।

एशिया कप से पहले भारत के इस खिलाड़ी ने जड़ा धुआंधार शतक, देख घबरा गए पाकिस्तान के खिलाड़ी

