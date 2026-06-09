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Ruturaj Gaikwad: सिलेक्टर्स ने नकारा, तो गायकवाड़ ने बल्ले से दिया जवाब, इस टीम खिलाफ के ठोकी सेंचुरी

Ruturaj Gaikwad Century: इंडिया ए के उप-कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने श्रीलंका ए के खिलाफ सेंचुरी लगा दी है. गायकवाड़ ने 114 गेंद पर 101 रनों की पारी खेली. यह उनके लिस्ट-ए करियर का 21वां शतक है.

By: Ankush Upadhayay | Published: June 9, 2026 1:41:21 PM IST

ऋतुराज गायकवाड़ ने श्रीलंका ए के खिलाफ ठोकी सेंचुरी.
ऋतुराज गायकवाड़ ने श्रीलंका ए के खिलाफ ठोकी सेंचुरी.


Ruturaj Gaikwad Century: भारत के युवा स्टार बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने श्रीलंका ए के खिलाफ शानदार शतक लगा दिया है. इंडिया ए बनाम श्रीलंका ए के बीच खेले जा रहे 50 ओवर मैच मैच में गायकवाड़ ने 112 गेंद पर अपना शतक पूरा किया. इस पारी के दौरान गायकवाड़ के बल्ले से 6 चौके और 3 छक्के आए. इस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए थे. भारतीय टीम ने सिर्फ 16 रन के स्कोर पर 2 विकेट गंवा दिए थे.

ऐसे में गायकवाड़ ने टीम की पारी को संभाला. उन्होंने 114 गेंदों पर 101 रनों की शानदार पारी खेली. ऋतुराज गायकवाड़ की यह पारी बीसीसीआई के सिलेक्टर्स को करारा जवाब माना जा रहा है, क्योंकि गायकवाड़ को भारत की किसी भी स्क्वाड में नहीं चुना गया है.

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गायकवाड़ का लिस्ट ए में दमदार रिकॉर्ड

IPL 2026 में ऋतुराज गायकवाड़ का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, लेकिन लिस्ट-ए क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड काफी शानदार है. लिस्ट-ए क्रिकेट में गायकवाड़ ने 100 मैचों में 96 पारियां खेली हैं. इस दौरान उनके बल्ले से करीब 60 की औसत से 5,161 रन आए हैं. इसमें 21 शतक और 19 अर्धशतक शामिल हैं. इसके बावजूद गायकवाड़ को भारत की वनडे टीम में मौका नहीं दिया जा रहा है.

ऋतुराज को भारतीय टीम में नहीं मिल रहा मौका

13 जून से भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज के लिए भारतीय टीम की स्क्वाड में ऋतुराज गायकवाड़ को मौका नहीं दिया गया है. हाल ही में जब विराट कोहली हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण सीरीज से बाहर हुए, तो हर किसी को लगा कि गायकवाड़ को कोहली की जगह मौका मिलेगा. विराट कोहली तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं, जिस रोल के लिए गायकवाड़ फिट बैठते हैं. इसके बावजूद विराट कोहली की जगह युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को टीम में शामिल किया गया, जो ओपनिंग करते हैं.

गायकवाड़ का वनडे में रिकॉर्ड

ऋतुराज गायकवाड़ ने भारतीय टीम की ओर से अभी तक सिर्फ 9 वनडे मैच खेले हैं. उन्होंने साल 2022 में ही वनडे डेब्यू किया था, लेकिन ज्यादा मौके नहीं मिले. गायकवाड़ ने वनडे में अपना आखिरी मैच दिसंबर 2025 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था. दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने वनडे में 8 पारियों में 28.50 की औसत से 228 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 1 अर्धशतक आया है.

Tags: Ruturaj Gaikwad
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