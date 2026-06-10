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21 शतक, 19 अर्धशतक, 59 का औसत… फिर भी टीम इंडिया में नहीं बन रही जगह, BCCI कर रही नजरअंदाज!

Ruturaj Gaikwad List A Record: दाएं हाथ के युवा बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ का लिस्ट-ए क्रिकेट में विराट कोहली से भी ज्यादा एवरेज है. गायकवाड़ ने इस फॉर्मेट में 21 शतक और 19 अर्धशतक लगाए हैं. इसके बावजूद वनडे टीम में उनकी जगह नहीं बन पा रही है.

By: Ankush Upadhayay | Published: June 10, 2026 5:55:26 PM IST

ऋतुराज गायकवाड़ का लिस्ट-ए में शानदार रिकॉर्ड.
ऋतुराज गायकवाड़ का लिस्ट-ए में शानदार रिकॉर्ड.


Ruturaj Gaikwad List A Record: भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 जून से 3 मैचों की वनडे सीरीज शुरू होने जा रही है. इस सीरीज में युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने चोटिल विराट कोहली को रिप्लेस किया है. विराट कोहली हैमस्ट्रिंग की चोट से जूझ रहे हैं, जिसके चलते वह इस सीरीज से बाहर हो गए हैं. कोहली के बाहर होने से फैंस को लगा था कि युवा बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को कोहली की जगह टीम में मौका दिया जाएगा. हालांकि ऐसा नहीं हुआ, गायकवाड़ से पहले जायसवाल को प्राथमिकता दी गई है.

वहीं, ऋतुराज गायकवाड़ एक बार फिर टीम इंडिया से दूर हो गए. ऐसे में सवाल है कि आखिर क्या बीसीसीआई ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) को नजरअंदाज कर रही है, क्योंकि लिस्ट-ए क्रिकेट (50 ओवर मैच) में गायकवाड़ का रिकॉर्ड काफी शानदार है. इतना ही नहीं, लिस्ट-ए क्रिकेट में गायकवाड़ का औसत दुनिया के सभी बल्लेबाजों से बेहतर है.

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ऋतुराज गायकवाड़ का लिस्ट-ए में रिकॉर्ड

29 साल के युवा बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने लिस्ट-ए क्रिकेट में 100 मैच खेले हैं. इस दौरान 96 पारियों में गायकवाड़ में 59.32 की औसत से 5,161 रन बनाए हैं. इसमें 21 शतक और 19 अर्धशतक शामिल हैं. बीते 9 जून को भी गायकवाड़ ने श्रीलंका ए के खिलाफ शानदार शतक लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई है. लिस्ट-ए में गायकवाड़ का औसत विराट कोहली (Virat Kohli) से भी बेहतर है. विराट कोहली का लिस्ट-ए एवरेज 57.91 का है.

ये भी पढ़ें: Ruturaj Gaikwad: सिलेक्टर्स ने नकारा, तो गायकवाड़ ने बल्ले से दिया जवाब, इस टीम के खिलाफ ठोकी सेंचुरी

गायकवाड़ की पिछली 5 पारियां

लिस्ट-ए क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ बेहतरीन फॉर्म से गुजर रहे हैं. विराट कोहली ने अपने आखिरी वनडे मैच में शतक लगाया था. इसके अलावा उन्होंने अपने आखिरी विजय हजारे ट्रॉफी मैच में भी शतक जड़ा था. गायकवाड़ ने लिस्ट-ए क्रिकेट में अपनी पिछली 5 पारियों में 447 रन बनाए हैं. उनका स्कोर 124, 66, 22, 134* और 101 रन रहा है.

गायकवाड़ का वनडे में प्रदर्शन

ऋतुराज गायकवाड़ ने भारत के लिए वनडे मैच भी खेले हैं. उन्होंने साल 2022 में ही वनडे डेब्यू किया था, लेकिन ज्यादा मौके नहीं मिले. गायकवाड़ ने भारतीय टीम की ओर से अभी तक सिर्फ 9 वनडे मैच खेले हैं. उन्होंने वनडे में अपना आखिरी मैच दिसंबर 2025 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था. दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने वनडे में 8 पारियों में 28.50 की औसत से 228 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 1 अर्धशतक आया है.

Tags: Ruturaj Gaikwad
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