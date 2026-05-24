RR vs MI Weather Forecast: MI VS RR मैच पर मंडराए काले बादल! क्या बारिश बिगाडेगी राजस्थान का खेल?

RR vs MI Weather Forecast: आईपीएल 2026 का 69वां मुकाबला आज यानी रविवार, 24 मई को मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच होने जा रहा है. दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला मुंबई के वानखेडे स्टेडियम में खेला जाएगा. आज मैच की शुरूआत भारतीय समयानुसार 3 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगी. वहीं टॉस करीब 3 बजे किया जाएगा. मुंबई इंडियंस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, इसके बाद भी वह आज अपनी साख के लिए मैदान पर लडती नजर आएगी. वहीं राजस्थान रॉयल्स के पास प्लेऑफ में जाने के लिए आज आखिरी मौका है. अगर आज राजस्थान मुकाबला हार जाती है, तो वह टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी. इस बीच आइए जानते हैं आज मुंबई का मौसम कैसा रहने वाला है?

मुंबई का मौसम अपडेट

वानखेडे स्टेडियम में आज दोपहर होने वाले मैच के लिए मुंबई के मौसम का पूर्वानुमान बताता है कि मौसम गर्म और बहुत ज्यादा उमस भरा रहेगा, और मैच के दौरान बारिश की संभावना 0% है. हालाँकि, आज सुबह मुंबई में मॉनसून से पहले हल्की आंधी-तूफान के साथ बारिश हुई थी, लेकिन अब आसमान साफ हो रहा है. उम्मीद है कि 40 ओवर का मैच बिना किसी रुकावट के पूरा खेला जाएगा. अभी तापमान 32°C है, लेकिन 73% की अत्यधिक उमस के कारण यह 42°C जैसा महसूस हो रहा है.

MI vs RR: आमने-सामने

खेले गए मैच: 32

MI जीता: 16

RR जीता: 15

कोई नतीजा नहीं: 1

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MI vs RR टीम का अनुमान

MI: रयान रिकेटन (विकेटकीपर), रोहित शर्मा, नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कप्तान), विल जैक्स, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, रघु शर्मा.

RR: यशस्वी जायसवाल, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), डोनोवन फरेरा, शुभम दुबे/रियान पराग (कप्तान – चोट की आशंका), दासुन शनाका, जोफ्रा आर्चर, सुशांत मिश्रा, संदीप शर्मा, बृजेश शर्मा, यश राज पुंजा.

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