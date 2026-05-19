RR vs LSG Weather Forecast: क्या बारिश के कारण धुल जाएगा RR और LSG का मुकाबला? मैच से पहले जानें जयपुर के मौसम का हाल

RR vs LSG weather Forecast: IPL 2026 अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है. प्लेऑफ में तीन टीमों ने अपनी जगह पक्की कर ली है. अब चौथे नंबर के लिए कुछ टीमों के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है. इसी लिस्ट में शामिल राजस्थान रॉयल्स आज जयपुर के मैदान में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ उतरने वाली है. आज राजस्थान के लिए आर या पार की स्थिति रहने वाली है. अगर राजस्थान को प्लेऑफ में जाना है, तो ये मैच हर हाल में जीतना होगा. यह मैच सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाने वाला है. आज राजस्थान को अपना बेस्ट देना होगा. आइए जानते हैं आज जयपुर का मौसम कैसा रहने वाला है.

कैसा रहेगा जयपुर का मौसम अपडेट?

जयपुर में दिन का तापमान 42°C के आस-पास पहुंच रहा है, और मैच के समय इसके 33°C से 37°C के बीच गर्म और शुष्क रहने की उम्मीद है. आसमान पूरी तरह साफ रहेगा और बारिश की संभावना 0% है. हालांकि, ह्यूमिडिटी का स्तर बहुत कम (लगभग 15%) रहने का अनुमान है, जिससे ओस पडने की संभावना कम है; फिर भी, इस मैदान पर पहले गेंदबाजी करने वाली टीम को ऐतिहासिक रूप से जो जबरदस्त फायदा मिलता रहा है, उसे देखते हुए टॉस जीतने वाला कप्तान लगभग निश्चित रूप से पहले गेंदबाजी करने का ही फैसला करेगा.

IPL में आमने-सामने

खेले गए मैच: 7

RR जीता: 5

LSG जीता: 2

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राजस्थान रॉयल्स बनाम लखनऊ सुपर जाइंट्स

राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जयसवाल (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, डोनोवन फरेरा, शिम्रोन हेटमायर, शुभम दुबे, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, रवि बिश्नोई, नंद्रे बर्गर.

लखनऊ सुपर जाइंट्स: मिशेल मार्श, जोश इंग्लिस, निकोलस पूरन, एडेन मार्कराम, ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), मुकुल चौधरी, अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, मोहम्मद शमी, मयंक यादव, प्रिंस यादव

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