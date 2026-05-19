RR vs LSG playing XI: क्या प्लेइंग-11 में दिखेंगे नए चेहरे? मैच से पहले जानें राजस्थान और लखनऊ के इम्पैक्ट प्लेयर्स की लिस्ट

IPL 2026, RR vs LSG: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के प्लेऑफ की रेस अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है. मंगलवार, 19 मई को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीमें आमने-सामने होंगी. राजस्थान के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है, क्योंकि टीम अब भी प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है और आज अपने होम ग्राउंड पर हर हाल में जीत दर्ज करना चाहेगी. दूसरी ओर, लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है, ऐसे में वह सम्मान की लड़ाई लड़ने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. इस मुकाबले से पहले फैंस के जेहन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा आज के मैच में खेलते नजर आएंगे या नहीं?

रवींद्र जडेजा: आज के मैच में खेल सकते हैं

राजस्थान रॉयल्स के फैंस के लिए एक बड़ी राहत की खबर है. आज लखनऊ के खिलाफ होने वाले इस अहम मुकाबले में रवींद्र जडेजा की प्लेइंग इलेवन में वापसी पूरी तरह तय मानी जा रही है. दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पिछले मैच में जब जडेजा टीम शीट से नदारद थे, तो उनकी कमी साफ खल रही थी. बाद में क्रिकबज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, राजस्थान के बैटिंग कोच विक्रम राठौर ने बताया था कि जडेजा के घुटने में हल्की चोट (निकल) थी, जिसकी वजह से उन्हें आराम दिया गया था. लेकिन अब राजस्थान के खेमे से जो ताजा अपडेट आ रहा है, वो फैंस को खुश करने वाला है. जडेजा अब पूरी तरह फिट हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन और इंपैक्ट प्लेयर्स

राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals): यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), रवींद्र जडेजा, डोनोवन फरेरा, दासुन शनाका, जोफ्रा आर्चर, एडम मिल्न, बृजेश शर्मा, यश राज पुंजा

इंपैक्ट प्लेयर्स: शुभम दुबे, रवि सिंह, संदीप शर्मा

लखनऊ सुपर जायंट्स (Lucknow Super Giants): मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, एडन मार्करम, ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), मुकुल चौधरी, अब्दुल समद, शाहबाज़ अहमद, मोहम्मद शमी, मयंक यादव, आकाश महाराज सिंह, प्रिंस यादव

इंपैक्ट प्लेयर्स: जोश इंग्लिस, आकाश सिंह, दिगवेश राठी, हिम्मत सिंह