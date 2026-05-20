RR vs LSG Highlights: 220 रन बनाकर भी रोई लखनऊ! जानिए RR vs LSG मैच में क्या हुआ?

IPL 2026 का 64वां मैच 19 मई को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया. राजस्थान रॉयल्स ने यह मैच 7 विकेट से जीत लिया. इस जीत के साथ ही राजस्थान रॉयल्स के कुल 14 अंक हो गए हैं. वे पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर पहुँच गए हैं.

राजस्थान रॉयल्स के लिए अब समीकरण काफी सीधा है. अगर वे अपना अगला मैच भी जीत जाते हैं, तो राजस्थान रॉयल्स 16 अंकों के साथ प्लेऑफ के लिए क्वालिफ़ाई कर लेंगे, बिना नेट रन रेट या किसी अन्य बाहरी कारक पर निर्भर हुए. RR के अलावा, प्लेऑफ की दौड़ में बची अन्य चार टीमों में से कोई भी 16 अंकों के आँकड़े तक नहीं पहुँच सकती. यह ध्यान देने योग्य है कि राजस्थान का अगला मैच 24 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ है. हालाँकि, अगर राजस्थान अपना अगला मैच हार जाता है, तो उनका भाग्य काफी हद तक अन्य टीमों के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा.

वैभव सूर्यवंशी ने 93 रनों की तूफानी पारी खेली

15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर बल्ले से तूफानी प्रदर्शन किया. हालाँकि, वे अपना शतक बनाने से सिर्फ़ 8 रन से चूक गए. 38 गेंदों का सामना करते हुए, वैभव सूर्यवंशी ने 244.74 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाज़ी करते हुए 93 रन बनाए. उनकी पारी में 10 छक्के और 7 चौके शामिल थे. इस पारी के ज़रिए सूर्यवंशी ने कई नए रिकॉर्ड बनाए.

ऐसा रहा मैच का रोमांच

इससे पहले, टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स ने मिचेल मार्श की 96 रनों (57 गेंद) की तूफानी पारी की बदौलत 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था. मार्श ने ओपनिंग विकेट के लिए जोश इंग्लिस (60 रन, 29 गेंद) के साथ मिलकर 109 रनों की ताबड़तोड़ साझेदारी की. इसके बाद उन्होंने कप्तान ऋषभ पंत (35 रन) के साथ भी 64 रन जोड़े.

राजस्थान का करारा जवाब

221 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान को कार्यवाहक कप्तान यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों ने पहले विकेट के लिए 75 रन जोड़े. जायसवाल 43 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन इसके बाद वैभव ने जितेश शर्मा के साथ मिलकर लखनऊ के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दीं. दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 105 रनों की मैच जिताऊ साझेदारी हुई. जितेश शर्मा 53 रन बनाकर नाबाद लौटे और टीम को जीत दिलाकर ही दम लिया.