RR vs LSG Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें राजस्थान-लखनऊ का मुकाबला?

RR vs LSG Live Streaming: अगर राजस्थान रॉयल्स IPL 2026 सीज़न के प्लेऑफ़ स्टेज के लिए क्वालिफ़ाई करना चाहती है, तो उसे अपनी किस्मत खुद लिखनी होगी. अगर वे लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपने बचे हुए दोनों लीग स्टेज मैच जीत लेते हैं, तो रियान पराग की टीम 16 पॉइंट्स पर पहुंच जाएगी और प्लेऑफ़ में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटन्स के साथ शामिल हो जाएगी.

RR के लिए ‘करो या मरो’ का मुकाबला

RR के लिए दो ‘हर हाल में जीतने वाले’ मैचों में से पहला मैच ऋषभ पंत की LSG के खिलाफ है. LSG पहले ही प्लेऑफ़ में पहुंचने की दौड़ से बाहर हो चुकी है और अभी 10वें स्थान पर है. ये दोनों टीमें मंगलवार को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में मैच नंबर 64 में आमने-सामने होंगी.

LSG ने CSK को दी मात

LSG ने पिछले हफ़्ते एक चौंकाने वाली जीत के साथ चेन्नई सुपर किंग्स के समीकरण को पहले ही बिगाड़ दिया है और मंगलवार रात को भी वे कुछ ऐसा ही करने की उम्मीद करेंगे. दूसरी ओर, RR ने अपने पिछले 8 मैचों में से 6 मैच हारे हैं और प्लेऑफ़ में जगह बनाने के लिए पसंदीदा टीमों में से काफी पीछे है.

LSG की वापसी का बहुत सारा श्रेय उनके ओपनर मिचेल मार्श को जाता है, जिन्होंने RCB के खिलाफ 56 गेंदों में 111 रन और पिछले मैच में CSK के खिलाफ जीत में 38 गेंदों में 90 रन बनाए थे. संजीव गोयनका की टीम एक यादगार सीज़न को शानदार तरीके से खत्म करने की उम्मीद में, उनसे और भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करेगी.

RR vs LSG मैच से जुड़ी सभी जानकारी…

मैच नंबर 64 कब खेला जाएगा?

मैच मंगलवार, 19 मई को होगा.

मैच कहां होगा?

मैच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगा.

मैच किस समय शुरू होगा?

मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा. मैच का टॉस शाम 7 बजे होगा.

मैच कहां देखें?

मैच भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर टीवी पर LIVE उपलब्ध होगा.

मैच कैसे देखें?

मैच भारत में JioHotstar की वेबसाइट और ऐप पर लाइवस्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगा.

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