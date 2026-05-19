RR vs LSG head to head: क्या लखनऊ बिगाड़ेगी राजस्थान का खेल? जानिए किसका पलड़ा भारी और कौन जीतेगा आज का मैच

RR vs LSG head to head: प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए राजस्थान रॉयल्स (RR) को मंगलवार को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी. इस सीजन में अपने होम ग्राउंड, सवाई मानसिंह स्टेडियम, पर अब तक एक भी मैच न जीत पाने वाली राजस्थान की टीम के लिए यह आखिरी मौका है. दिल्ली कैपिटल्स के हाथों मिली करारी हार के बाद, अब उन्हें अपने घरेलू फैंस के सामने एक परफेक्ट खेल दिखाना होगा.

पिछले मैच में कप्तान ने बेहतरीन पारी खेलकर एक अच्छा स्कोर खड़ा किया था, लेकिन टीम के निचले क्रम का ताश के पत्तों की तरह ढह जाना, कमजोर गेंदबाजी और ढीली फील्डिंग टीम को ले डूबी. इस सीजन में राजस्थान की किस्मत काफी हद तक 15 साल के युवा वैभव सूर्यवंशी की तूफानी शुरुआत पर टिकी रही है और सच कहें तो, सिर्फ एक युवा के भरोसे रहना किसी भी बड़ी टीम के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं. बाकी के बल्लेबाजों से टीम को वो कंसिस्टेंट सपोर्ट नहीं मिल पाया है जिसकी जरूरत थी.

शुरुआती खराब फॉर्म के बाद लय में लौटे कप्तान रियान पराग ने पिछले मैच के बाद साफ शब्दों में कहा था कि अगर टीम प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाती है, तो इसके जिम्मेदार वे खुद होंगे. उनकी बात में दम भी है, क्योंकि तमाम उतार-चढ़ाव के बाद भी राजस्थान की किस्मत अभी भी उनके खुद के हाथों में है. अगर वे अपने अगले दोनों मैच जीत जाते हैं, तो प्लेऑफ का टिकट पक्का हो जाएगा.

LSG का हौसला बुलंद

दूसरी तरफ, लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) भले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मिली शानदार जीत से उनका हौसला सातवें आसमान पर है. उस जीत में मिचेल मार्श ने कमाल का प्रदर्शन किया था, जबकि ऋषभ पंत लगातार बदलते बैटिंग ऑर्डर के बीच अपनी भूमिका तलाशते दिखे. लखनऊ की टीम अब बिना किसी दबाव के खेलेगी और उनका एकमात्र मकसद इस फीके रहे सीजन का अंत जीत के साथ करके राजस्थान की पार्टी खराब करने का होगा.

IPL में RR बनाम LSG: हेड-टू-हेड आंकड़े

अगर दोनों टीमों के इतिहास पर नजर डालें, तो पलड़ा राजस्थान का भारी रहा है: