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RR vs GT Qualifier 2 Tickets Booking: IPL 2026 का बड़ा मुकाबला, क्रिकेट फैंस ऐसे करें ऑनलाइन टिकट बुक

RR vs GT Qualifier 2 tickets: RR vs GT क्वालिफायर 2 मैच के टिकट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए बुक किए जा सकते हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 28, 2026 2:38:39 PM IST

RR बनाम GT क्वालिफायर 2 टिकट बुकिंग
RR बनाम GT क्वालिफायर 2 टिकट बुकिंग


RR vs GT Qualifier 2 Tickets Booking: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का क्वालिफायर 2 मुकाबला राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) और गुजरात टाइटन्स (Gujarat Titans) के बीच खेला जाएगा. इस हाई-वोल्टेज मुकाबले का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं. मैच के टिकटों की बिक्री शुरू हो चुकी है और क्रिकेट प्रेमी ऑनलाइन बुकिंग के जरिए अपनी सीट सुरक्षित कर सकते हैं. मुकाबले में बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुंचने की उम्मीद है, इसलिए टिकट जल्दी खत्म हो सकते हैं.

कहां से बुक करें टिकट?

RR vs GT क्वालिफायर 2 मैच के टिकट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए बुक किए जा सकते हैं. शुक्रवार, 29 मई को होने वाले GT बनाम RR IPL 2026 Qualifier 2 मैच के टिकट District by Zomato ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे.

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हर ट्रांज़ैक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा चार टिकट खरीदे जा सकते हैं. ज़्यादा टिकटों की ज़रूरत होने पर, bulkbooking@district.in पर संपर्क करके बल्क बुकिंग के लिए रिक्वेस्ट की जा सकती है. वेन्यू में सभी उम्र के लोगों को एंट्री की इजाज़त है. हालाँकि, दो साल या उससे ज़्यादा उम्र के किसी भी व्यक्ति के लिए IPL टिकट ज़रूरी है.

इसके अलावा, 18 साल से कम उम्र के सभी लोगों के साथ एक वयस्क का होना और उनकी देखरेख में रहना ज़रूरी है; उस वयस्क के पास भी मैच के लिए IPL टिकट होना चाहिए.

आसानी से एंट्री पाने के लिए, फ़ैन्स को सलाह दी जाती है कि स्टेडियम पहुँचने से पहले ही वे अपने टिकट तैयार रखें. गेट शाम 4:00 बजे के आस-पास खुलेंगे – मैच शुरू होने से साढ़े तीन घंटे पहले.

एक बार जब IPL टिकट कार्ट में डाल दिए जाते हैं, तो ग्राहकों के पास अपनी खरीदारी पूरी करने के लिए 10 मिनट का समय होता है. खरीदारी के बाद, डिजिटल टिकट (M-tickets) डाउनलोड नहीं किए जा सकते. इसके बजाय, वे केवल District ऐप के प्रोफ़ाइल सेक्शन में ही देखे जा सकेंगे.

पॉलिसी के अनुसार, सभी IPL टिकट कैंसल नहीं किए जा सकते और न ही उनका रिफ़ंड मिलेगा. रिफ़ंड केवल तभी दिया जाएगा जब मैच बिना एक भी गेंद फेंके रद्द हो जाए. ज़्यादा जानकारी के लिए, कृपया District ऐप और वेबसाइट देखें.

टिकट बुकिंग का तरीका

ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले टिकटिंग वेबसाइट या ऐप खोलना होगा. इसके बाद IPL 2026 सेक्शन में जाकर RR vs GT Qualifier 2 मैच चुनना होगा. फिर स्टेडियम का स्टैंड, सीट कैटेगरी और टिकटों की संख्या चुननी होगी. पेमेंट पूरा होने के बाद ई-टिकट मोबाइल या ईमेल पर भेज दिया जाएगा. कई मामलों में स्टेडियम एंट्री के लिए वैध आईडी प्रूफ भी जरूरी हो सकता है.

कितनी है टिकट की कीमत?

क्वालिफायर 2 मुकाबले के टिकटों की कीमत सीट और स्टैंड के हिसाब से अलग-अलग रखी गई है. सामान्य सीटों की शुरुआती कीमत करीब 1200 रुपये से शुरू हो सकती है. वहीं प्रीमियम और कॉर्पोरेट बॉक्स टिकट की कीमत 10 हजार रुपये या उससे ज्यादा तक जा सकती है. VIP और हॉस्पिटैलिटी पैकेज के लिए अलग से प्रीमियम चार्ज लिया जाएगा.

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Tags: IPL 2026IPL 2026 Qualifier 2 ticketsRR vs GT Qualifier 2RR vs GT Qualifier 2 ticketsRR vs GT ticket booking online
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