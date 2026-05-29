RR vs GT: शुभमन गिल ने जीता टॉस, तो रियान पराग कैसे बने विनर? क्वालीफायर-2 में दिखा भयंकर ड्रामा, VIDEO

RR vs GT Toss Drama: IPL 2026 का क्वालीफायर-2 मैच राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जा रहा है. इस मैच में टॉस के समय एक नहीं, बल्कि 2 बार सिक्का उछाला गया. इसको लेकर फैंस के बीच विवाद शुरू हो गया है. दरअसल, जब गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने पहली बार सिक्का उछाला, तो रियान पराग का कॉल हेड्स कहा. सिक्का टेल्स पर नीचे गिरा, लेकिन ज्यादा आवाज की वजह से मैच रेफरी रियान पराग की आवाज नहीं सुन पाए थे.

इसके चलते फिर से सिक्का उछाला गया. इस बार भी शुभमन गिल (Shubman Gill) ने सिक्का उछाला, जिस पर रियान पराग ने फिर से हेड्स कहा. इस बार हेड्स ही आया और पराग ने टॉस जीत लिया. राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया.

टॉस के समय हुआ भारी ड्रामा

राजस्थान रॉयल्स बनाम गुजरात टाइटंस के मैच से पहले टॉस के समय का वीडियो भी सामने आया है. इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा कि शुभमन गिल 2 बार सिक्का उछालते हैं. आखिरकार रियान पराग टॉस जीत जाते हैं. हालांकि इसको लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. गुजरात टाइटंस के फैंस का कहना है कि उनके कप्तान शुभमन गिल ने पहले टॉस जीत लिया था, लेकिन दोबारा टॉस कराया गया. रियान पराग (Riyan Parag) ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी. गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल भी पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे, लेकिन कंफ्यूजन की वजह से वह टॉस हार गए. नीचे देखें वीडियो…







गुजरात टाइटंस ने किया बड़ा बदलाव

क्वालीफायर 2 के नॉकआउट मैच में गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) ने बड़ा बदलाव किया है. गुजरात टाइटंस ने स्पिन गेंदबाज रविश्रीनिवासन साई किशोर को प्लेइंग-11 में शामिल किया गया है. उन्होंने तेज गेंदबाज कुलवंत खेजरोलिया की जगह ली, जो क्वालीफायर-1 में आरसीबी के खिलाफ काफी महंगे साबित हुए थे. ऐसे में गुजरात टाइटंस ने उन्हें प्लेइंग-11 से बाहर कर दिया है. वहीं, राजस्थान रॉयल्स की बात करें, तो उन्होंने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है. राजस्थान रॉयल्स उसी टीम के साथ मैदान पर उतरी है, जो सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेली थी.

कौन कटाएगा फाइनल का टिकट?

क्वालीफायर-2 में जीतने वाली टीम को फाइनल में एंट्री मिलेगी. गुजरात टाइटंस और आरसीबी के बीच पहला क्वालीफायर खेला गया था. इसमें गुजरात टाइटंस को हार मिली थी, जबकि आरसीबी ने जीत हासिल कर सीधे फाइनल में जगह पक्की कर ली. इसके बाद राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को एलिमिनेटर मैच में हरा दिया और क्वालीफायर-2 में जगह बनाई. अब क्वालीफायर-2 में राजस्थान और गुजरात के बीच मुकाबला है. इस मैच में जीतने वाली टीम आरसीबी के खिलाफ 31 मई को फाइनल का मुकाबला खेलेगी.