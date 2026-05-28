RR vs GT: बारिश से धुला क्वालीफायर 2, तो कौन खेलेगा फाइनल? जानें IPL के नियम

RR vs GT Weather Report: राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच 29 मई को आईपीएल 2026 का क्वालीफायर-2 खेला जाएगा. यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में होगा, जहां पर एलिमिनेटर मैच खेला गया था. क्वालीफायर-2 में जीत हासिल करने वाली टीम को सीधा फाइनल में एंट्री मिल जाएगी, जबकि हारने वाली टीम को घर लौटना होगा. ऐसे में यह दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी. इस मुकाबले से पहले फैंस के मन में सवाल है कि अगर क्वालीफायर-2 मैच के दौरान बारिश हो गई, तो फिर क्या होगा.

अगर बारिश इस मैच में विलेन बनी, तो कौन सी टीम को फाइनल का टिकट मिलेगा. बता दें कि आईपीएल फाइनल के अलावा प्लेऑफ के मैचों के लिए कोई भी रिजर्व डे नहीं रखा गया है. ऐसे में अगर मैच के समय बारिश हुई, तो बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी. जानें आईपीएल के नियम…

बारिश हुई, तो क्या होगा?

अगर 29 मई को बारिश की वजह से गुजरात बनाम राजस्थान का क्वालीफायर-2 मैच रद्द हुआ, तो IPL नियमों के आधार पर फैसला होगा. बारिश के बीच में कोशिश की जाएगी कि कम से कम 5-5 ओवर का खेल करा लिया जाए. किसी भी मैच का नतीजा तय करने के लिए कम से कम 5-5 ओवर का खेल होना जरूरी होता है. वहीं, अगर बारिश की वजह से 5-5 ओवर का भी खेल नहीं हो पाया, तो तो फिर गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) को फायदा मिलेगा.

दरअसल, ऐसी स्थिति में लीग स्टेज के प्वाइंट्स टेबल के आधार पर फाइनल का टिकट दिया जाएगा. ऐसे में गुजरात टाइटंस को आसानी से फाइनल का टिकट मिल जाएगा. आईपीएल 2026 का लीग स्टेज खत्म होने के बाद गुजरात टाइटंस दूसरे स्थान पर थी, जबकि राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) चौथे पायदान पर रही थी. ऐसे में राजस्थान रॉयल्स चाहेगी कि किसी भी तरह से मैच पूरा हो सके या सुपर ओवर से मैच का नतीजा तय हो.

न्यू चंडीगढ़ में कैसा रहेगा मौसम?

न्यू चंडीगढ़ के मौसम की बात करें, तो 29 मई (शुक्रवार) को बारिश होने की ज्यादा संभावना नहीं है. हालांकि मौसम थोड़े खराब रहने का अनुमान है. मौसम विभाग के अनुसार, 28 से 29 मई की सुबह चंडीगढ़ और वहां के आसपास के इलाकों में ओले गिर सकते हैं. इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है. हालांकि क्रिकेट फैंस के लिए राहत की खबर है, क्योंकि शुक्रवार को मौसम साफ रहेगा. मैच के दौरान बारिश होने की कोई संभावना नहीं है. ऐसे में फैंस को रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा.

RR-GT का हेड टू हेड रिकॉर्ड

आंकड़ों पर नजर डालें, तो गुजरात टाइटंस का पलड़ा भारी दिखाई देता है. दोनों टीमों के बीच कुल 10 मैच खेले गए हैं. इनमें से गुजरात टाइटंस ने 7 मैच जीते हैं, जबकि राजस्थान रॉयल्स ने 3 मुकाबले अपने नाम किए हैं.